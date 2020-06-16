محلل سياسي: تركيا تقوم بتتريك المناطق المحتلة بمساعدة المرتزقة

يرى المراقبون للشأن السوري أن الدولة التركية تقوم بعملية تتريك المناطق السورية إلى جانب تغيير ديمغرافيتها بشتى الطرق والأساليب الإجرامية، وآخر أعمالها في المنطقة هو تغيير الليرة السورية التي تعدّ رمزاً من رموز البلاد إلى الليرة التركية، وبذلك يكتمل المخطط التركي في المنطقة.

الباحث والمحلل السياسي، مسعود محمد، نوه لوكالة أنباء هاوار أنه "ومنذ بداية الأزمة السورية استطاعت تركيا استغلال الثورة والدخول في أعماق نسيج المجتمع، وتفكيك ذلك النسيج وخلق الفتنة بين المكونات, وذلك عبر دعمها لبعض الكتائب واستخدامهم في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية في المنطقة".

المرتزقة دمروا الشعب السوري والهجمات على الكرد دليل ذلك

ولفت مسعود محمد، أن المرتزقة السوريين الذي يسمون أنفسهم بـ "المعارضة السورية" هم من دمروا ويدمرون الشعب السوري, وتابع "هم من حرّفوا الثورة عن مسارها، وهدفهم ليس حرية الشعوب بل تنفيذ الأجندات والمخططات التركية وتقسيم سوريا أمام أنظار العالم الذي يغض الطرف نظراً لوجود المصالح المشتركة".

وأضاف "وتم إثبات ذلك عبر الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا مستخدمة المرتزقة في هجماتها الاحتلالية, وترك مسار الثورة والهرولة خلف تركيا لتحقيق أهدفها مقابل مبالغ مالية".

تتريك المناطق المحتلة

وأوضح محمد، أنه ومنذ احتلال تركيا للعديد من المدن في الشمال السوري عملت على تغيير ديمغرافيتها وتتريكها، وذلك من خلال تغيير أسماء المدن، وافتتاح المدارس باللغة التركية، ومنح الهويات التركية للكثير من اللاجئين السوريين، واستخدامهم في الانتخابات، وأردف "هو يستغل اليوم قضية اللاجئين لفرض التغيير الديمغرافي، ولكي يفصل تلك المناطق عن سوريا".

وأشار محمد، إلى أن آخر فصول عملية التغيير هو طرح الليرة التركية بدلاً من الليرة السورية في المناطق المحتلة، وذلك من أجل تدمير الاقتصاد السوري, وربط تلك المناطق بها نهائياً، وتابع قائلاً "مراكز المديرية العامة للبريد التركية المعروفة ب"PPT" في شمال حلب بدأت مؤخراً بضخ كميات من العملة المعدنية من فئة الليرة, وذلك بعد عدة قرارات صادرة من المجالس المحلية في المنطقة، والتي تقضي باستبدال الليرة السورية بالتركية".

ورأى محمد، أن مساعدة المرتزقة للاحتلال التركي بمخططاته هي مساهمة في تقسيم الجغرافية السورية وفصل المناطق المحتلة نهائياً عن سوريا، وضمها إلى تركيا عبر تطبيق القوانين التي تفرضها تركيا عليهم.

وفي نهاية حديثه قال الباحث والمحلل السياسي مسعود محمد، إن "الدولة التركية تقوم برسم خريطة جديدة من خلال عملية تتريك المناطق السورية وفصلها، وذلك بمساعدة المرتزقة السوريين وآخرها تدويل العملة التركية بدلاً من العملة السورية في المناطق المحتلة".

(هـ ن)

ANHA