محلل سياسي: PDK يحاول احتكار جميع المناصب القيادية والسيادية في العراق وجنوب كردستان

تشهد العراق أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021، حيث جاء تحالف "سائرون" بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في المركز الأول في الانتخابات، إلا أن هذا الانتصار لم يمكّن الصدر الذي أعلن عن تحالف مع مسعود البرزاني ومحمد الحلبوسي من تشكيل الحكومة، والإعلان عن رئيس الجمهورية ورئيس حكومة للبلاد.

وفي خطوة من أجل إحكام الحزب الديمقراطي الكردستاني قضبته على العراق خرق الاتفاق المبرم بينه وبين الاتحاد الوطني الكردستاني، حول المناصب السيادية والقيادية في العراق وجنوب كردستان، حيث أعلن عن ترشيحه اسماً من داخل الديمقراطي لمنصب رئاسة الجمهورية على الرغم من أن المنصب مخصص للاتحاد الوطني بحسب اتفاقات سابقة.

ويرى المحلل السياسي برهان شيخ رؤوف، من جنوب كردستان أن السبب الرئيس لأزمة تشكيل الحكومة العراقية هو تعنت وتصلّب بعض القوى وتهميشها لقوى سياسية أخرى، وتفضيل مصالحها الحزبية الضيقة على المصلح العليا للشعب العراقي.

وحول مساعي الديمقراطي الكردستاني إثارة أزمة مرشح رئاسة الجمهورية، وتحييد وتقليص دور الاتحاد الوطني الكردستاني، أوضح برهان رؤوف أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول دائماً احتكار جميع المناصب القيادية والسيادية في العراق وفي جنوب كردستان.

'الديمقراطي يسعى إلى إسقاط الاتحاد الوطني'

وأكد رؤوف أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مصرّ على مواقفه، وقال: "في الفترة السابقة كان هناك اتفاق بين الحزبين (الديمقراطي الكردستاني - الاتحاد الوطني) حول توزيع المناصب في العراق والإقليم، ومن أجل إبقاء هذا التوازن يستمر الاتحاد الوطني بالمطالبة بمستحقاته في المناصب القيادية وخصوصاً رئاسة الجهورية العراقية، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني مصرّ حتى اللحظة على موقفه وتقديم مرشح تلوى الآخر لنيل هذا المنصب، من أجل إسقاط الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأوضح رؤوف أن الاتحاد الوطني الكردستاني يقف بالمرصاد في وجه الديمقراطي الكردستاني، وقال: "لن يتنازل الاتحاد الوطني عن مستحقاته في رئاسة الجمهورية، وسيتعاون مع الحلفاء من أجل البقاء كقوى رئيسة في العراق تعمل من أجل حقوق الشعب الكردي والقضية الكردية بشكلٍ عام".

'تحاول تركيا الاستيلاء على المزيد من الأراضي'

وتطرق رؤوف إلى الدور التركي ومساعيه لتوسيع رقعة احتلاله في جنوب كردستان بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاستفادة من الأزمة الحالية، قال: "غير خافٍ على أحد أطماع دولة الاحتلال التركي في الأراضي العراقية منذ زمن بعيد، وهذه المحاولات مستمرة، وتشتد هذه الأطماع عندما تكون هناك أزمة سياسية وانسداد سياسي وعدم وجود تفاهم بين مكونات الشعب العراقي، وتحاول تركيا استغلالها والاستيلاء على المزيد من الأراضي والتدخل في شؤونها وعدم احترام سيادة العراق".

(ك)

ANHA