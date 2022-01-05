محلل سياسي: على الحكومة العراقية التصدي بحزم لعنجهية تركيا

تصول دولة الاحتلال التركي وتجول في باشور (جنوب كردستان) دون أن تأبه بسيادته ولا سيادة الدولة العراقية، وكأن باشور إحدى الولايات التركية، حتى أن المسؤولين الأتراك لا يتلفظون باسم كردستان، خلال لقائهم مع مسؤولي باشور، فمنذ قرابة عام وتركيا تقصف مدن ومناطق باشور، بمختلف صنوف الأسلحة المتطورة وحتى المحرمة دولياً، إلا أن سلطات باشور والحكومة العراقية لا تبدي أي موقف حيال هذه الهجمات.

مؤخراً أقدم عناصر جيش الاحتلال التركي على اختطاف شابين من باشور، وبحسب بعض وسائل الإعلام، فإن عناصر الجيش يقومون بالتحقيق مع هذين الشابين، ولم يصدر أي صوت من حكومة باشور.

وفي 3 كانون الثاني الجاري، قام جيش الاحتلال التركي بمحاصرة قرية دايلا بمنطقة برادوست في باشور، ومنعت خروج الأهالي من منازلهم، وإلى الآن تلتزم حكومتا بغداد وهولير الصمت.

المحلل السياسي برهان شيخ رؤوف من باشور كردستان أوضح لوكالتنا: "أن ما تقوم به الدولة التركية هو انتهاك لسيادة العراق، باعتبار أن إقليم كردستان جزء من العراق، وما تقوم به تركيا هو خرق صارخ للاتفاقات الدولية ولسيادة العراق براً وجواً".

مؤكداً أن الدستور العراقي ينص على أن الدولة الاتحادية مسؤولة عن الدفاع عن سيادة وأراضي العراق وباشور، وقال: "على الحكومة العراقية التصدي بحزم لهذه التصرفات العنجهية التركية بحق أبناء العراق وإقليم كردستان".

وأشار شيخ رؤوف إلى وجود اتفاقات بين باشور ودولة الاحتلال التركي، كما نوّه إلى وجود تبادل تجاري ضخم بين الطرفين يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات سنوياً، وقال: "لذلك يجب أن تحترم سيادة الإقليم والعراق".

شيخ رؤوف ذكر أن السياسات التركية الأخيرة في باشور والعراق والمنطقة والشرق الأوسط محكومة بالفشل، وقال: "إن الانهيار الاقتصادي، وانهيار الليرة التركية مقابل الدولار هي نتيجة السياسات الخاطئة التي يتبعها حزب العدالة والتنمية الحاكم ضمن تركيا والمنطقة".

وأكد السياسي برهان شيخ رؤوف أن الحل الوحيد لردع تركيا هو أن توحد القوى الكردستانية صفوفها وتتلاحم.

(ك)

ANHA