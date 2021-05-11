محلل سياسي يعتبر تحقيق الوحدة الكردية سبيلًا للاعتراف بالإدارة الذاتية

حققت الإدارة الذاتية منذ تأسيسها في كانون الثاني عام 2014، نجاحات عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية واسعة وواضحة، في ظل الأزمة السورية التي فشلت كل من حكومة دمشق وما تسمى بالمعارضة السورية في احتوائها.

فيما تسعى بعض الأطراف الداخلية والخارجية ومن ضمنها تركيا، إلى تأليب الرأي الدولي تجاه الإدارة الذاتية، في محاولة لضرب مشروع الأمة الديمقراطية القائم في شمال وشرق سوريا.

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي ومسؤول العلاقات العامة لمركز فرات للأبحاث، وليد جولي: "الأزمة السورية ليست نتيجة السنوات الأخيرة من الحرب، بل بدأت بشكل تدريجي مع تسلّم النظام السوري القائم على التطرف القومي دفة الحكم في سوريا، كما لم تفلح المعارضة في أن تكون صاحبة مشروع سليم وحقيقي، يضمن الاستمرار به حتى تصبح بديلًا للنظام السوري".

'الفيتو التركي ورقة ضغط لإنكار الإدارة'

ومضى جولي في حديثه قائلًا: "وسط هذه الأزمات تمكنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من بناء مشروع يهدف إلى تأسيس نظام لا مركزي في سوريا، مواجهًا عداء كبيرًا من قبل الدول المجاورة وأبرزها تركيا، بعد إدراكها أن المشروع بات ذو تجربة إدارية ناجحة على كافة الصعد، وخاصة أن الكرد هم مَن يقودونه، وهدف تركيا الأساس ضرب المشروع الكردي أينما كان".

وتابع: "استمرت تركيا في استخدام حق النقض الفيتو ضد الإدارة الذاتية في المحافل الدولية وأبرزها مباحثات جنيف، لتمنعها من المشاركة، وكسب الاعتراف بشكل رسمي، وسعت باستمرار إلى التخطيط مع روسيا وإيران في المحافل كمحادثات آستانا، لتحقق مبتغاها ومصالحها، والضغط على المجتمع الدولي لإنكار الإدارة الذاتية".

حل الأزمة السورية

وأشار جولي إلى أن حل الأزمة السورية خلال عام 2012، كان "مرهونًا بالحوار بين الائتلاف وحكومة دمشق لدى المجتمع الدولي، إلا أن الوضع اختلف بعد دخول داعش إلى المنطقة، وفشل المعارضة التي لم تختلف ذهنيتها عن ذهنية حكومة دمشق، في إدارة المنطقة، إذ بات المجتمع الدولي، وبشكل خاص الأمم المتحدة وأميركا، يتقرب من الإدارة الذاتية في حل بعض القضايا العالقة، من خلال الوفود التي تلتقي الإدارة وتتعهد بتطبيق نظام الإدارة الذاتية في سوريا، مضيفًا: "ولكن هذه الخطوات غير كافية فهي لا تحقق تقدمًا أو تغييرًا".

ونوّه جولي إلى أن دور التحالف الدولي اقتصر على الدعم العسكري فقط، دون أي تقرب سياسي، رغم النزاعات الواسعة والحصار الذي تواجهه الإدارة الذاتية من قبل حكومة دمشق وتركيا وإيران.

وأضاف: "الإدارة الذاتية جزء من حل الأزمة السورية وستتمكن من حلها في حال تم الاعتراف بها، فعلى الصعيد الاقتصادي نلاحظ أن هناك انفتاح وتقدم ضمن المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية، وأن الإدارة هي الأكثر فعالية في سوريا، كنظام لا مركزي برلماني، يستطيع حل الأزمة السورية، وسيتيح الاعتراف المجال أمام الإدارة لتطوير مشاريعها في المحافل الدولية أكثر".

'الوحدة الكردية وتشكيل منصة متلاحمة'

ورأى جولي أن الاتجاه نحو ضمان الاعتراف بالإدارة الذاتية يكمن في اتخاذ موقف كردي موحد، وتشكيل منصة تضم كافة مكونات شمال وشرق سوريا، للانضمام إلى مباحثات حل الأزمة السورية، ووفقًا لوجهة نظر المحلل السياسي فإن أميركا والدول الأوروبية ساعية إلى تشكيل المنصة حتى ولو لم تتحقق الوحدة الكردية.

'وجوب إرسال ممثلين أو تأسيس قنصليات'

وشدد جولي على ضرورة أن يرسل المجتمع الدولي ممثلين سياسيين إلى مناطق شمال وشرق سوريا، ليتم التباحث والنقاش حول الأوضاع السياسية، وإجراء التبادلات التجارية، أو تأسيس قنصليات، للتقدم نحو الاعتراف الرسمي بالإدارة الذاتية، وقال: "فقرار حل الأزمة السورية بات مرتبطًا بالمجتمع الدولي، وبشكل خاص في حال توصل أميركا وروسيا إلى توافق يقضي بالاعتراف بالإدارة الذاتية، وتحقيق الأمن والاستقرار، والحد من انتهاكات تركيا المستمرة، والنظام السوري الذي يسعى بشتى الوسائل إلى الضغط على الإدارة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية بإغلاق المعابر".

'الاعتراف لن يطول'

قرار الاعتراف بالإدارة الذاتية لن يطول أكثر من سنتين: "هناك جدية أميركية للتقدم بالحوار الكردي، وتحقيق الوحدة، بهدف تشكيل قاعدة، وتأسيس منصة لإجراء مباحثات حول الأزمة السورية، التي فشلت مباحثات جنيف واللجنة الدستورية وأستانا في حلها، ففرنسا وأميركا تسعيان للوصول إلى توافق مع روسيا للاعتراف بالإدارة الذاتية"، وفقًا لجولي.

(م ح)

ANHA