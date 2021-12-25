محلل سياسي متخصص بالشأن التركي يطالب بإجراء تحقيق واسع في جرائم تركيا ومرتزقتها

وقال المحلل السياسي المتخصص بالشأن التركي، محمد أبو سبحة، إنه يجب أن يمتد عمل البعثة الأممية للتحقيق باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمال البلاد.

وأكد أبو سبحة في تصريح خاص لوكالتنا، ضرورة أن تؤخذ الاتهامات الموجهة إلى تركيا باستخدام الأسلحة الكيماوية على محمل الجد.

ولفت إلى أنه على تركيا أن تسمح للجنة الأممية بالقيام بمهامها طالما أنها متأكدة من عدم استخدام السلاح الكيماوي، خلال هجماتها على المناطق ذات الغالبية الكردية، وإلا فالعكس صحيح.

وأشار المحلل السياسي المتخصص في الشأن التركي، أنه بغض النظر عن ثبوت ارتكاب تركيا هجمات كيماوية من عدمه، يجب ألا تمر الانتهاكات التركية في شمال وشرق سوريا مرور الكرام، ويجب فتح تحقيق واسع في جرائم الحرب المرتكبة من قبل الجيش التركي والمسلحين الموالين له بحق المدنيين.

(ح)

ANHA