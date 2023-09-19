محلل سياسي عراقي: تقديم PDK التسهيلات للقوات التركية خيانة للعراق

أكد المحلل السياسي كاظم الحاج، في تصريح لـروج نيوز، أنه: "بما لا يقبل الشك أن هناك تخادم ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والجانب التركي وفق مصالح سياسية واقتصادية مشتركة، وهناك ما يثبت أن حكومة الإقليم تسهل أو تتساهل بقضية دخول القوات التركية إلى بعض المناطق العراقية الحدودية".

وأوضح كاظم الحاج أن: "الحكومة العراقية عليها الاهتمام بشكل كبير بملف الوجود التركي داخل الأراضي العراقية، فهذا الوجود غير شرعي، كما أنه سبب تهجير الكثير من المواطنين من بعض القرى القريبة من الحدود التركية، ولهذا يجب الاهتمام بهذا الملف لما يمثل سيادة العراق ومنع زعزعة أمنه”.

وشدد المحلل السياسي، على أن: "بغداد مطالبة بالتحرك نحو هولير من أجل منعها من تقديم أي تسهيلات بشأن دخول القوات التركية المحتلة إلى العمق العراقي، فهذا التسهيل هو بمثابة خيانة للعراق، كونه يسهل دخول قوات أجنبية عسكرية دون موافقة وعلم الحكومة العراقية".

(أ ب)