محلل ليبي: الدبيبة وباشاغا سيخسران الشارع الليبي ولن يتم تسليم السلطة

وحذرت أحزاب وتكتلات ليبية من تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد التي كانت مقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وسط حالة من الإحباط بين الليبيين ناتجة عن تجاوز الاستحقاق الوطني المهم الذي يعول عليه وينتظره كل الليبيين لطيّ عقد من الحرب والانقسام في البلاد بعد إسقاط نظام معمر القذافي.

وعن ذلك، قال المحلل السياسي الليبي، محمد الحسوني، إنه من الصعب أن يتم تسليم السلطة بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا بسبب الخلافات المعقدة بينهما وعدم وجود عنصر الثقة فيما بينهما.

وأوضح "الحسوني" في حديث خاص لوكالتنا، عن السيناريوهات المحتملة "أتوقع استخدام القوة وتخلّي بعض الميليشيات عن الدبيبة تحديداً بعد توقف البنك المركزي في الصرف لهذه الحكومة إلا في الباب الأول من الميزانية والتي تختص بصرف المرتبات للمواطنين فقط".

وأشار المحلل السياسي الليبي، إلى أن باشاغا والدبيبة سيخسران الشارع الليبي بسبب أفعالهما ووعودهما الكاذبة وبسبب التجارب السابقة التي عاصرها الشارع الليبي معهما.

ولفت "الحسوني" أن الميليشيات ستتخلى عن الدبيبة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتعلق بالمال والمناصب حيث لن تكون متاحة لها بعد قرار عدم الصرف إلا للباب الأول من الميزانية ولن تصرف لها أي أموال.

وأكد "الحسوني" أن الانتخابات لن تتم في شهر حزيران / يونيو؛ لأن ذلك لا يتوافق مع الأمر الفني واللوجستي للانتخابات.

(ي ح)