محكمة إيرانية تحكم على ناشطة بالسجن لأكثر من 3 سنوات

تتواصل انتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)، في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، والتي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية، جينا أميني على يد "شرطة الأخلاق" منتصف أيلول 2022.

وعلى الرغم من عمليات القتل وحملات الاعتقال والإعدام بحق المحتجين من قبل سلطات الدولة الإيرانية، إلا أن هذه الاحتجاجات تحافظ على زخمها.

مؤخراً، حكمت "محكمة الثورة" التابعة للدولة الإيرانية في مدينة سنه على الناشطة النسوية وعضوة جنولوجيا، شيلان كردستاني بالسجن أكثر من 3 سنوات.

وحسب ما نقلت وكالة روج نيوز، عن موقع كوردبا الإخباري، فإن "الفرع الأول لمحكمة الثورة في مدينة سنه بشرق كردستان قد حكمت على الناشطة النسوية شيلان كردستاني بالسجن 3 سنوات و4 أشهر".

وحكمت المحكمة على الناشطة النسوية وعضوة جنولوجيا، شيلان كردستاني، لدعواتها المناهضة للحكومة الإيرانية، وفقاً للوكالة.

تجدر الإشارة إلى أن شيلان كردستاني، اعتقلت خلال احتجاجات 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وأفرجت عنها لاحقاً بكفالة.

(ي م)