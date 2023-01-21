محكمة إيرانية تحكم على امرأتين بالسجن أربعة أعوام

قالت وكالة أنباء المرأة NUJIHA، إن سلطات الدولة الإيرانية حكمت على الناشطة الكردية، جلالة مرادي من مدينة بيرانشهر في إيران، بالسجن أربعة أعوام، بتهمة "قتل أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني"، في العام الماضي.

واعتقلت الناشطة السياسية، جلالة مرادي مع ابنيها متين بزازي (14عاماً)، وطاهر بزازي (21 عاماً) 17 نيسان 2021، وتم نقلهما إلى مركز الاحتجاز، وبعد (45) يوماً من الاحتجاز واستكمال التحقيقات، تم نقلها إلى جناح النساء في سجن أورمية، وأطلق سراح ابنيها بكفالة، حسب ما أفادت به الوكالة.

وبعد اعتقالها من قبل "الحرس الثوري"، أعلنت جلالة مرادي خلال تسجيل صوتي من سجن أورمية إنها بريئة وأنها أُجبرت على الاعتراف تحت التعذيب والتهديد بتعذيب أبنائها من قبل المحققين، كما أضربت عن الطعام وأنهت إضرابها بوعود كاذبة من ضباط السجن.

في السياق، حُكم على صفية مامو شبور؛ التي اعتقلت 21 نيسان 2021، بالسجن أربعة أعوام بتهمة "المشاركة في قتل زوجها الذي كان عضواً في الحرس الثوري".

(ي م)