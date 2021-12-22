محكمة دولة الاحتلال التركي تقضي بسجن نور حياة آلتون10أعوام

وعقدت جلسة محاكمة الرئيسة المشتركة لبلدية ديرسم، نور حياة آلتون، والتي تم انتخابها من قبل حزب الديمقراطية والسلام (BDP)، ولكنها استقالت، أمام محكمة العدل الإقليمية في أرضروم، حسب وكالة فرات للأنباء.

وشاركت نور حياة آلتون في جلسة الاستماع من خلال نظام الاتصالات الصوتية والمرئية من سجن كانديرا رقم (1) من نوع (F)، كما حضر الجلسة المحامون ريحان يالتشينداغ ومسعود بشتاش وباريش يلديريمريريم.

وذكرت آلتون أن القضية المرفوعة ضدها هي قضية انتقام.

وأيدت المحكمة الحكم وحكمت على نور حياة آلتون بالسجن 10 سنوات بتهمة "الانتماء إلى منظمة".

وكانت الرئيسة المشتركة السابقة لبلدية ولاية ديرسم “نور حياة آلتون” المعتقلة في سجن كانديرا في كوجايلي, قد انضمت العام الماضي إلى حملة الإضراب عن الطعام ضد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في إمرالي.

(ف)