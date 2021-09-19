محكمة دهوك تحكم بالسجن 7 سنوات على كل من ملا نذير ونعمت كونيش

واعتقلت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك عضو فرع زاخو للاتحاد الوطني الكردستاني بتاريخ الحادي عشر من شباط من العام الماضي.

أما المواطن نعمت كونيش الذي يعيش في زاخو منذ عام 2009، فطالبته قوات الأسايش في زاخو بمغادرة إقليم كردستان والتوجه إلى شمال أو غرب كردستان، إلا أنه توجه إلى هولير بسبب ضغوط الحزب الديمقراطي (PDK) في زاخو.

وفي هولير، استدعته قوات الأسايش، بحجة التوقيع، وأثناء مراجعته لمركز الأسايش تم اعتقاله في 2 شباط 2021.

وحكمت محكمة دهوك، اليوم الأحد، على عضو فرع زاخو للاتحاد الوطني الكردستاني ملا نذير، وعضو حزب الشعوب الديمقراطي نعمت كونيش بالسجن سبع سنوات، وذلك بذريعة التعامل مع حزب العمال الكردستاني.

وقال حجي نبي شقيق ملا نذير “كنتُ حاضراً في جلسة المحكمة، ولم تكن هناك أي ألة تثبت التهمة الموجهة لملا نذير ونعمت”.

المصدر: روج نيوز