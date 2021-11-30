محكمة ألمانية تحكم على مرتزق داعشي بالسجن المؤبد لارتكابه إبادة بحق الإيزيديين

وأقرت محكمة فرانكفورت الألمانية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن مدى الحياة على مرتزق من داعش عراقي الجنسية يدعى، طه الجميلي، بعد إدانته بتهمة ارتكاب إبادة بحق الإيزيديين بجنوب كردستان.

وبحسب "فرانس برس"، اعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن "طه الجميلي مذنب بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى في العالم التي تقضي فيها محكمة عن الفظائع المرتكبة في حق الإيزيديين ترقى إلى مستوى "الإبادة" كما سبق ووصفها محققون من الأمم المتحدة.

وفي تموز/ يوليو العام الجاري، صوّت البرلمان البلجيكي بإجماع تام على مشروع قانون يصنف جرائم مرتزقة داعش بحق الإيزيديين بـ "إبادة جماعية"، ما يتيح للقضاء المحلي ملاحقة المتورطين ودعم أي مبادرة في هذا الاتجاه من قبل المجتمع الدولي.

(د ع)