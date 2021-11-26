محكمة الاحتلال التركي تقضي بالسجن 5 سنوات على ليلى كوفن

وقد تم تأجيل الدعوى، والتي تم رفعها، ضد الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD) والنائبة السابقة عن جولمرك ليلى كوفن قبل خطابها الخامس عشر لعام 2020، إلى الجلسة الرابعة من الحكم.

وتستند لائحة الاتهام ضد كوفن على عبارات: "دعوة القائد عبد الله أوجلان للسلام مهمة للغاية، ويجب إنهاء العزلة المفروضة في إمرالي، يجب الحفاظ على صحة وسلامة القائد عبد الله أوجلان، والتي ستحقق السلام في الشرق الأوسط"، والتي ألقتها كوفن في خطابها، حيث تتهم هذه اللائحة كوفن بـ "احتقار الدولة" و "تحريض الناس على الكراهية والعداوة" و "مدح الجريمة والمجرمين".

ونظرت محكمة الجنايات الثانية في جولمرك بالدعوى مرة أخرى.

وشاركت ليلى كوفن في جلسة المحكمة من سجن النسائي المغلق من نوع (E) في آلازغ عبر نظام الاتصالات الصوتية والمرئية (SEGBÎS).

وعقدت جلسة الاستماع في محكمة آمد بحضور محامي الدفاع سردار جلبي.

وقضت المحكمة بالسجن على ليلى كوفن لمدة خمس سنوات بتهمة "الدعاية للتنظيم" خلال جلسة النطق بالحكم.

المصدر: ANF