مهجري سري كانيه: نحن مرتبطين بشهدائنا وثورتنا ومصرين على العودة

وشارك في المحور الثالث من الملتقى، المحلل السياسي سربست نبي، خلال مداخلة له، وتحدث عن معاناة المهجّرين الصعبة، وأشار إلى أهمية التعلق باللّغة والأرض.

وكما سلّط أعضاء اللجنة التحضيرية، (أناهيتا سينو، جوان مصطفى، زهرة سمعو) الضوء على مقاومة أهالي سري كانيه وخاصةً مقاومة المرأة، وأكدوا على إصرار المهجّرين للعودة إلى ديارهم.

وتطرقوا عن المقاومة البطولية لأهالي سري كانيه، وعن استشهاد أبنائهم وعدم استطاعتهم الوصول لجثثهم، وعن النزوح القسري إلى مدن وبلدات إقليم الجزيرة وإنشاء عدة مخيمات لاحتوائهم، وتطرقوا لوضع المرأة المهجرة على وجه الخصوص.

وأكدوا في النهاية، ارتباط الأهالي بتاريخهم وثورتهم وشهدائهم، ورفضهم العيش مع الاحتلال التركي ومرتزقته، وتحرير مناطقهم من رجس الإرهاب.

ودعوا الأمم المتحددة بتحمل مسؤوليتهم والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال التركي لمناطقهم التي كانت آمنة، ودعوا المهجرين بالثّبات على مواقفهم للعودة إلى أراضيهم وتحملهم تبعات الاحتلال.

وكما تخلل المحور الثالث، بمداخلات ونقاشات من الحضور، التأكيد بالاصرار على العودة إلى ديارهم ومناشدة الجهات المعنية بإيجاد حل للمهجّرين في المخيمات ومراكز الإيواء.

ANHA