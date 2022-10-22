مهجرون: صمت المنظمات الإنسانية يشجع الفاشية التركية على ارتكاب المجازر

تجمع المئات من مهجري سري كانيه وكري سبي وتل تمر أمام مجلس مخيم نوروز الواقع شمال شرق مدينة ديرك في مقاطعة قامشلو، للتظاهر ضد القصف التركي لمناطق شمال وشرق سوريا واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً ضد قوات الدفاع الشعبي.

ورفع المتظاهرون صور المقاتلين والمقاتلات الذين استشهدوا بالأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع، كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها" لا للصمت الدولي"، " تسقط الفاشية التركية"، " عاشت مقاومة الكريلا".

وجالت المظاهرة مخيم نوروز وتوجهت صوب ساحة المخيم، وسط الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وقوات سوريا الديمقراطية.

وبعد وصول المتظاهرين إلى ساحة المخيم تحولت التظاهرة إلى تجمع جماهيري، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت فاطمة خميس من مهجري سري كانيه كلمة وقالت: " نحن أهالي مخيم نوروز المهجرون من سري كانيه وكري سبي وتل تمر وقراها نقف وقفة واحدة ضد الهجمات الفاشية التركية على مناطق شمال وشرق سوريا واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع".

وتابعت فاطمة: "إن الفاشية التركية تستمر في قصفها لمناطق شمال وشرق سوريا بطياراتها المسيرة ضد المواطنين والأطفال والأبرياء أمام مرأى ومسمع العالم، وقصف مناطق الدفاع المشروع بالأسلحة الكيماوية في ظل الصمت الدولي ودعم حلف الناتو لحربها ضد قوات الكريلا".

وأشارت فاطمة "إن صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية شجع الفاشية التركية على ارتكاب المجازر ضد المناطق الآهلة بالسكان كاستخدامها للأسلحة الكيماوية على سري كانيه أثناء الغزو التركي لمدينتي سري كانيه وكري سبي والتي سببت دماراً للبشر والبنية التحتية".

وأدانت فاطمة بأشد العبارات ما تقوم به الفاشية التركية ومرتزقتها حالياً في مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا من دمار ومجازر بحق المواطنين، واستنكرت صمت دعاة الإنسانية والمنظمات الحقوقية والدولية حيال هذه الممارسات الوحشية الاستبدادية التي تقوم بها الفاشية التركية بدعم من المجتمع الدولي علناً".

وانتهى التجمع الجماهيري وسط العشارات التي تحيي مقاومة قوات الكريلا وقوات سوريا الديمقراطية.

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ANHA