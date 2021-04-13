مهجرون: المنظمات تقول حياتكم مسؤوليتنا ولكنها لا تقدم لنا أي شيء

تتفاقم معاناة المهجرين في مراكز الإيواء، مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من قرار الحظر الذي أصدرته الإدارة الذاتية في 6 نيسان الجاري.

مدرسة مصعب بن عمير واحدة من المدارس التي تحوّلت في ناحية تل تمر إلى مأوى للنازحين، الذين فروا من هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على قُراهم أواخر عام 2019.

ويفتقد النازحون المستلزمات الضرورية لحياتهم اليومية، وأبرزها الصحية والطبية في ظل انتشار فيروس كورونا بقوة في المنطقة.

لا يلقون بالًا لنا

وفي المدرسة التي تأوي أكثر من 40 أسرة، قالت إحدى المهجّرات من قرية العريشة، نورة الحزام، إنّ "المنظمات لا تلقي بالًا للمدارس التي يوجد فيها النازحون، إنّما تركّز فقط على المخيمات، ولا يقدمون لنا أي مساعدة".

يصورون أعمالهم

وأضافت: "المنظمات تأتي إلى المدرسة تتحدّث عن النظافة وكيفية الوقاية من الأمراض وتقوم بتصوير أعمالها، لكن في الواقع لا توجد أي مساعدات، إنّ ما يفعلونه في المدرسة لمصالحهم الشخصية".

ولفتت: "تقوم المنظمات بوضع لافتات على الجدران تحثّ على الوقاية لمنع تفشّي فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، ولكنّها تتناسى حتى تقديم المنظفات والمعقمات، يجعلوننا نتحدث لصالحهم دون أن يعودوا لتقديم يد العون".

لافتات فقط

ومن جانبها، تحدّثت مريم الشيخ صالح ، قائلةً: "مع انتشار الفيروس في المنطقة ليس لدينا نحن الأُسر النازحة ضمن هذه المدرسة منظفات ولا معقمات لنحمي بها أنفسنا من الفيروس".

وأضافت: " ليس هناك عناية لا من قِبل الأطباء ولا من قِبل المنظمات، ولكن هناك لافتات قد علقوها في المدرسة كُتِب عليها "حياتكم مسؤوليتنا" ولكنها عبارات كاذبة، لو أن حياتنا تهمهم لكانوا قدموا المستلزمات الصحية على الأقل".

(س ر)

ANHA