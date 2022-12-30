مهجرون يأملون أن يكون 2023 عام العودة إلى الديار والحرية الجسدية للقائد أوجلان

مع اقتراب رأس السنة الميلادية، يتطلع العالم لاستقبال عام جديد، ويتطلع السوريون إلى إنهاء الحرب، فيما يتطلع المهجرون للعودة إلى ديارهم.

الشهباء

وفي هذا الصدد، قالت المهجّرة من قرية دارة عزة التابعة لمقاطعة عفرين، ريما مصطفى خولاصي، من المكون العربي القاطنة في مخيم برخدان "منذ تهجيرنا إلى مقاطعة الشهباء، نعاني من انعدام جميع مقومات الحياة بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة دمشق علينا، وخاصة خلال الأشهر الأخيرة، ولكن على الرغم ذلك، اخترنا المقاومة والصمود".

تمنت ريما "أن يكون العام الجديد 2023، عام العودة إلى الديار في عفرين"، متمنية "الجلوس تحت شجرة الزيتون، واستنشاق رائحة تراب عفرين، وزيارة قبر والديها ومزار الشهداء".

بدوره، قال المهجر رمضان أوسو من أهالي مدينة عفرين والقاطن في مخيم برخدان "نتمنى أن يكون العام الجديد عام سلام، ونعود فيه إلى الديار، ومقاومتنا وصمودنا هي لتحقيق العودة إلى الوطن عفرين".

من جانبها، قالت المهجرة منال شيخو، من المكون التركماني والقاطنة في مخيم برخدان إن "هجمات الاحتلال التركي على المنطقة مستمرة، وحكومة دمشق تشدد من حصارها علينا في الشهباء، حيث تمنع دخول المواد الأساسية من محروقات ومستلزمات طبية وغيرها".

وتمنت منال شيخو "أن يكون عام 2023 عاماً مبشراً بالخير والنصر والحرية، وعودة جميع المهجرين إلى ديارهم".

الحسكة

وفي السياق، تمنى المهجّر صالح العلي من مدينة سري كانيه المحتلة والقاطن في مخيم واشو كاني، العودة إلى مدينته سري كانيه، وقال "نتمنى أن تنعم شمال وشرق سوريا بالأمن والاستقرار، ويكون عام القضاء على الإرهاب وعودة جميع المهجرين إلى مدنهم وقراهم المحتلة".

من جانبها، قالت المهجرة شيرين شيخي من مدينة سري كانيه المحتلة، القاطنة في مخيم سري كانيه، "أمنياتنا واحدة دائماً وهي تحرير مدينتنا وتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً".

فيما كانت أمنية الطفلة بياز عيسو من مدينة سري كانيه المحتلة والقاطنة في مخيم واشو كاني، العودة إلى مدينتها، وقالت "أتمنى أن أعود إلى منزلي وألعب من أصدقائي".

عين عيسى

بدورها، تمنت المهجرة من مقاطعة كري سبي المحتلة دوزة مسلم القاطنة في مخيم تل السمن بمناسبة قدوم العام الجديد، "أن يعم السلام أرجاء العالم، وتتوقف الحروب، ويخرج المحتل التركي ومرتزقته من مقاطعة كري سبي، ليتسنى لهم العودة إلى ديارهم ومنازلهم والعيش فيها بسلام".

السورية".

(كروب/ ل م)

ANHA