مهجرو سري كانيه يوقدون شعلة نوروز 2022 بعيداً عن ديارهم

احتفالاً بحلول نوروز، المصادف يوم غد، 21 آذار، نظم مركز الخابور للثقافة والفن بالتنسيق مع إدارة مجلس مخيم سري كانيه، احتفالية عيد نوروز لمهجري سري كانيه المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، عبر إشعال شعلة نوروز في مخيم "سري كانيه" شرق مدينة الحسكة.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه قيام إدارة المخيم والحضور بإشعال شعلة نوروز، وسط تفاعل وابتهاج جماهيري كبير.

وشارك في الاحتفالية أعضاء مركز الخابور للثقافة والفن، وعدد من ممثلي مؤتمر ستار في مدينة الحسكة.

خلال الحفل، هنأت عضوة مؤتمر ستار جيهان محمد، المهجرين وشعوب شمال وشرق سوريا بهذه المناسبة، مؤكدة أن نوروز 2022 سيصبح عيداً للحرية، وتحرير الأراضي المحتلة.

كما أكد عضو لجنة مهجري منطقة سري كانيه، صالح حميدي، بدوره أن نوروز 2022، سيكون نوروز حرية القائد عبد الله أوجلان، وتحرير الأراضي المحتلة من قبل أعداء الشعب الكردي وشعوب المنطقة، وقال: "سيكون العيد القادم عيد استرجاعنا لحقوقنا بالعودة الآمنة إلى مدينتنا مدينة السلام سري كانيه".

واختتم الحفل بتقديم فرقة تولهدان للثقافة والفن، العديد من النشاطات، بدأت بالغناء الفلكلوري، ووصلات الدبكة، على أنغام الموسيقى الفلكلورية، إلى جانب تقديم الفرقة عروضاً مسرحية، تفاعل معها المحتفلون.

(م ع/أم)

ANHA