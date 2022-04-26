مهجرو سري كانيه يتظاهرون في مخيم نوروز تنديداً بهجمات الاحتلال التركي

نظم اتحاد المرأة الشابة مظاهرة منددة بالقصف التركي على مناطق الدفاع المشروع وشمال شرق سوريا وسط إشعال المشاعل ورفع الشعارات التي تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وانطلقت التظاهرة من مخيم نوروز وتوجهت صوب قرية بانا قصري التابعة لمنطقة برآف في ناحية ديرك.

ورفع المتظاهرون المشاعل ولافتات كتب عليها لا للخيانة، وبعد الوصول إلى قرية بانا قصري تحولت التظاهرة إلى وقفة احتجاجية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، قرأت عضوة اتحاد المرأة الشابة في مخيم نوروز أمينة حسو بياناً إلى الرأي العام وجاء في نص البيان ما يلي:

ندين ونستنكر هذه الهجمة الوحشية على مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا واستهداف شنكال والأجزاء الكردستانية الأخرى، ونستنكر الصمت الدولي حيال ما ترتكبه الفاشية التركية".

وأشار البيان" نحن المرأة الشابة والقاطنين في مخيم نوروز الذين هجروا من مناطقهم نتيجة العدوان التركي نعلن تضامننا مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الشعبي في مقاومتهم ضد الفاشية التركية.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية وسط الشعارات التي تندد بالعدوان التركي وتمجد مقاومة قوات الكريلا.

(ع،ع- س، م/ل)

ANHA