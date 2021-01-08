مهجرو سري كانيه يطالبون بمقاضاة تركيا بسبب توطين المرتزقة في سريه كانيه

رغم إعلان الأمم المتحدة بياناً تؤكد فيه قيام الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" بإجراء عمليات التغير الديمغرافي في المناطق المحتلة وأبرزها سريه كانيه وعفرين، يواصل الاحتلال جرائمه وانتهاكاته للقوانين الدولية.

ويعمل الاحتلال على شرعنة احتلال سري كانيه عبر توطين أسر مرتزقة داعش العراقيين الفارين من مخيم الهول وعين عيسى، وتمنحهم بطاقات شخصية.

ويرى مُهجّرو سريه كانيه المقيمين في ناحية الدرباسية، أن الاحتلال من خلال توطين مرتزقته داعش في سريه كانيه يعمل على إعادة إحياء داعش وزعزعة أمن واستقرار الأهالي في المنطقة.

وقالت المواطنة، مدينه حسن "أقيم في مدينه الدرباسية منذ بداية هجمات الاحتلال التركي، هُجرنا من مدينتا قسراً بسبب الاحتلال ومرتزقته".

وأضافت مدينة حسن، حديثها والدموع في عينيها، "استشهد زوجي في المدينة نتيجة قصف تركي".

وعبرت مدينه حسن، عن رفضها لسياسات الاحتلال التركي في سريه كانيه المحتلة وقالت: "نحن سكان سريه كانيه الأصليين، تركيا أجبرتنا على النزوح قسراً من منازلنا، والآن توطّن أناساً ليسوا من سكان سريه كانيه".

من جانبه،طالب المواطن أحمد شريف، منظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية بإنشاء محكمة دولية ومحاسبة الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" على جرائمهم ومجازرهم بحق أهالي شمال وشرق سوريا.

فيما رأت المواطنة هدية أمين، أن الاحتلال التركي من خلال توطين عوائل المرتزقة" تسعى إلى إعادة عهدها العثماني الاستعماري الذي شُيد على المجازر".

واعتبرت هدية أن "استصدار بطاقات شخصية لمرتزقة داعش من الجنسية العراقية وتوطينهم في سريه كانيه يدل على الذهنية الاحتلالية الدكتاتورية للدولة التركية".

هذا وتشهد عموم المناطق المحتلة من قبل تركيا محاولات مكثفة من قبل الاحتلال لتغير معالمها وهويتها، لتشرعن احتلالها وتبسط نفوذها على الأراضي السورية.

(هـ ن)

ANHA