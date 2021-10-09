مهجرو سري كانيه يطالبون بالعودة الآمنة إلى ديارهم

استمراراً لحملة "عودة آمنة دون احتلال"، التي أطلقتها لجنة مهجري منطقة سري كانيه ، نظمت اللجنة، اليوم، ضمن سلسلة فعالياتها، ندوة حوارية، لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بعد احتلالهم لمنطقة سري كانيه، على مدار عامين، والاستماع إلى مطالب المهجرين.

وشكلت لجنة مهجري منطقة سري كانيه بتاريخ 9/7/2021، بهدف إيصال صوت أهالي سري كانيه وكري سبي المهجرين للرأي العام الإقليمي، والعالمي، ولفضح جرائم المحتل التركي وإنهائه، من خلال فعالياتها ونشاطاتها.

الندوة الحوارية، التي نظمت في مخيم سري كانيه الواقع في حي الطلائع، حضرها أعضاء لجنة مهجري منطقة سري كانيه، بالإضافة إلى العشرات من المهجرين.

وبدأت الندوة الحوارية، بوقوف الحضور دقيقة صمت ومن ثم شرحت عضوة لجنة مهجري منطقة سري كانيه، زهرة سمعو، الوضع السياسي عامةً، وما تشهده منطقة سري كانيه في ظل الاحتلال التركي ومرتزقته، ومواصلتهم للجرائم بحق المدنيين على مدار عامين.

واستذكرت زهرة، خلال حديثها، احتلال تركيا ومرتزقتها لمنطقة سري كانيه والذي تصادف ذكراه اليوم، بعد مرور عامين على احتلالها، وقالت: " في مثل هذا اليوم، شن الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم البرية والجوية على منطقة سري كانيه لاحتلالها أمام انظار العالم والدول العظمى".

مضيفةً: " إن احتلال الجيش التركي ومرتزقته للمنطقة جزء من المؤامرة الدولية، والصمت الدولي حيال الهجمات التركية دليل على شراكتهم مع الاحتلال التركي ومد يد العون له".

وأوضحت زهرة، بأن الاحتلال التركي ومرتزقته يرتكبون أبشع الجرائم بحق المدنيين العالقين داخل المدينة، من عمليات الاختطاف والاغتصاب والسلب والنهب والقتل، بالتزامن مع إحداث عملية تغيير ديمغرافي في المنطقة.

مبينةً، " هدف الاحتلال هو تهجير سكان المنطقة الأصليين من ديارهم ومنازلهم، لإحداث تغيير ديمغرافي وكسر إرادة شعوب المنطقة".

وأكدت زهرة في نهاية حديثها، بأنهم سيحررون أرضهم شبراً تلو الآخر، بكافة الوسائل، وسيخرجون الاحتلال من منطقتهم ومن كل المناطق التي احتلها.

واختتمت الندوة الحوارية، بفتح باب النقاش، واستماع اللجنة إلى مطالب الأهالي، فيما طالب الأهالي بالعودة الآمنة إلى ديارهم ومنازلهم، وأكدوا على مواصلة النضال والمقاومة حتى إخراج الاحتلال التركي ومرتزقته من المنطقة.

والجدير بالذكر، أن لجنة مهجري منطقة سري كانيه ستنظم ، يوم غد الأحد، وقفة احتجاجية لعوائل الشهداء والجرحى والمفقودين، في مخيم سري كانيه، وإصدار بيان عن ذلك، بحسب برنامج الفعاليات المعلن عنه.

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ANHA