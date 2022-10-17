مهجرو سري كانيه يستذكرون 75 شهيداً استشهدوا خلال شهري أيلول وتشرين الأول في أعوام مختلفة

نظم مجلس عوائل الشهداء في مخيم سري كانيه شرق مدينة الحسكة، مراسم استذكار لـ 75 شهيداً، استشهدوا في أماكن وأعوام مختلفة خلال شهري أيلول وتشرين الأول، بحضور العشرات من ذوي الشهداء ومهجري سري كانيه وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وسط حمل الحضور صور أبنائهم الشهداء.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في مخيم سري كانيه، زوزان كول كلمة قالت فيها: "تجمعنا اليوم هو لاستذكار الفدائيين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حمايتنا وحماية مناطقهم، ومن أجل أن نعرف حقيقة الشهداء وحقيقة فكر القائد علينا أن نمضي قدماً على دربهم".

وشددت "علينا وعلى عوائل الشهداء وأهالي المناطق المحتلة أن يضعوا العودة إلى مدينة سري كانيه نصب أعينهم، وألّا يثقوا بأحد سوى قواتهم وعدم الاستناد على أي قوى خارجية أياً كانت، إنما العمل والمضي قدماً على درب من كانوا حماة هذه الأرض، لتحرير جميع المناطق المحتلة من رجس "الإرهاب"، وإنهاء العزلة على القائد أوجلان".

من جانبه، عاهد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، شيار جولو على السير على درب الشهداء وحمل سلاحهم حتى تحقيق أهدافهم وحماية الشعب وتحرير المناطق المحتلة.

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون تضمن صور الشهداء الـ 75 وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتدعو إلى المقاومة والنضال.

(ف)

ANHA