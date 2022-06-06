مهجرو سري كانيه يدعون إلى إدراك مخاطر مشروع أردوغان في سوريا

وخرج المئات من مهجري مدينة سري كانيه المحتلة، اليوم، في مخيم الطلائع الواقع شرق مدينة الحسكة، في مظاهرة حاشدة، استنكاراً لهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا، ورفضاً للتغيير الديمغرافي، تحت شعار "صامدون بجميع مكوناتنا في وجه القتل والتهجير "

المظاهرة انطلقت من أمام مجلس المخيم وصولاً لآخر المخيم وسط ترديد المشاركين شعارات "لا للتغيير الديمغرافي، لا للاحتلال التركي، لا لبناء المستوطنات"."

ورفع المشاركون يافطات مكتوب عليها "نعم لأخوة الشعوب، لا لاحتلال سري كانيه وعفرين.. لا لا لا، لا للصمت الدولي".

وخلال المظاهرة قرئ بيان من قبل الرئيسة المشتركة لإدارة المخيم عزيزة الخنافر.

وجاء فيه: " تواصل الدولة التركية سياستها المحتلة والعثمانية للمنطقة بما في ذلك شمال وشرق سوريا.

ويتم ذلك بدعم الإرهابيين المرتزقة وفرض اللغة التركية مما يؤدي إلى التغيير الديمغرافي وتغيير هوية المناطق التي تحتلها في سوريا"

وأشار البيان إلى " أن الدولة التركية تستهدف استخدام هذه المناطق لابتزاز سوريا وشعبها وما الحملات التي تقوم بها تركيا والتي تزعم أنها لتحقيق الأمن والاستقرار إلا محاولات فعلية لخلق الظروف اللازمة لتنفيذ سياستها"

وأوضح البيان" إن ما تسعى إليه اليوم من خلال التسوية التي تشنها تركيا في سوريا وآخرها مشروع المنطقة الآمنة لاستكمال سياستها لخلق الصراع والتنافس بين السوريين من جهة وكذلك التغيير الديمغرافي من جهة أخرى".

البيان أشار إلى السياسات التركية، " إن كل هذه السياسات مرسومة لتحقيق مصالح تركيا وسياستها ضد سوريا وشعبها بالإضافة إلى أن هذه العملية تكمل ما تقوم به تركيا بالتعاون مع بعض الجمعيات الإقليمية في بناء المستوطنات وتأمين المناطق للمقيمين الذين لا علاقة لهم بالمنطقة وهذا ما يسهل مشروع أردوغان للاستيطان والتغيير في حملة الإبادة الجماعية والتغيير الديمغرافي ضد المنطقة وشعبها، ومن ثم لا ينبغي لأحد أن يتحول إلى أداة في تنفيذ مشاريع تركيا وسياستها، مسعى تركيا لتشكيل مستوطنات في مناطق معينة وتشريد سكانها هذا يهدف إلى شيء واحد تغيير ديمغرافية المنطقة"

ونوه البيان "نحن كشعب مهجر من سري كانيه، ينددون بهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة، وبناء المستوطنات في مناطقهم"

البيان دعا إلى ضرورة إدراك مخاطر مشروع أردوغان الجديد في سوريا" ندعو جميع الشعب السوري إلى عدم الانجذاب إلى مثل هذه الخطط العدائية التي ليس للسوريين فيها أي مصلحة على الإطلاق".

(ن م/سـ)

ANHA