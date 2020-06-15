مهجرو سري كانيه ومجلس كري سبي ينددون بهجمات الاحتلال التركي على مخمور وشنكال

سادت اليوم أجزاء كردستان الأربعة وعموم مناطق شمال وشرق سوريا حالة من السخط، نتيجة قصف طائرات الاحتلال التركي لمناطق شنكال ومخيم مخمور (رستم جودي) ومناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، فيما نظم مجلس إدارة مخيم واشو كاني بالتنسيق مع مؤتمر ستار وحركة الشبيبة الثورية في مقاطعة الحسكة تظاهرة في مخيم واشو كاني بمقاطعة الحسكة منددة بالهجمات التركية.

وانطلقت التظاهرة من أمام مجلس إدارة المخيم، متجهة صوب المدخل الرئيس للمخيم، حمل المتظاهرون خلالها صور الشهيد قاسم أنكين وصور القائد عبد أوجلان، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها " الانتقام وعدنا".

وخلال التظاهرة ردد الأهالي شعارات تحيي مقاومة القائد أوجلان في سجن إمرالي، وشعارات تضامنية مع مخمور وشنكال، والتي تندد بهجمات الاحتلال التركي.

ولدى وصول المتظاهرين إلى مكان التجمع، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء عدة كلمات من قبل الإدارية في مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة صباح البكر وباسم حركة الشبيبة الثورية سالار حسكة.

واستنكرت الكلمات هجمات الاحتلال التركي التي شنها يوم أمس على مناطق شنكال ومخمور ومناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، وأكدت أن هجمات الاحتلال التركي لن تضعف من إرادة الشعوب المناضلة من أجل الحرية ولن تكسر عزيمتنا.

وأكدت الكلمات في النهاية أن أهالي شمال وشرق شوريا لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال هجمات الاحتلال التركي، وسيواصلون فعالياتهم وسيتصدون لكافة الهجمات حتى الرمق الأخير، ولن يتراجعوا عن مبادئهم وفكرهم الديمقراطي.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بهجمات الاحتلال التركي.

مجلس مقاطعة كري سبي: تركيا تستهدف الشعوب المسالمة بحجج واهية

وفي السياق نفسه أدان مجلس مقاطعة كري سبي الهجمات التركية على المدنيين والمشافي في شنكال ومخيم مخمور بباشور كردستان، وذلك عبر بيان أصدره للرأي العام.

وقرئ البيان بحضور جميع أعضاء لجان مجلس ناحية عين عيسى ومقاطعة كري سبي/ تل أبيض من قبل عضو لجنة التربية في مقاطعة كري سبي محمد محمود، والذي نوه إلى أن الاحتلال التركي يستهدف كل شعب يعيش بحرية وسلام دون تمييز بين قومية أو انتماء بحجج واهية يختلقها لتبرير جرائمه، مستذكراً احتلاله لمناطق سورية كعفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض التي تم احتلالها بنفس الحجج الكاذبة.

ولفت إلى أن تاريخ هذه الهجمات تزامن مع ذكرى مجزرة سيفو بحق الآشوريين في الـ 15 من شهر حزيران من العام 1915. وبيّن خلال البيان بأن من يتم استهدافهم هم شعوب تدافع عن أرضها وثقافتها التي تعد من أقدم الثقافات، ولم يعتدوا يوماً على حدود أي دولة مجاورة.

وختموا بيانهم بالتأكيد على تضامنهم مع أهالي شنكال ومخمور، مؤكدين بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذه الانتهاكات التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال.

هذا واستهدف الاحتلال التركي بالضربات الجوية منتصف ليلة أمس المدنيين والمشافي في مناطق شنكال وشمال العراق ومخيم مخمور للاجئين.

(كروب/ هـ ن)

ANHA