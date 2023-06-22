مهجرو سري كانيه : لن نتخلى عن أرضنا مهما كلفنا الثمن

خرج، اليوم، المئات من مهجري سري كانيه القاطنين في مخيم سري كانيه بمدينة الحسكة وأعضاء المؤسسات المدنية في تظاهرة، تنديداً بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

انطلقت التظاهرة من بداية المخيم وسط ترديد الشعارات التي تحيي المقاومة وتدين الهجمات التركية "الشهداء أحياء لا يموتون، لتحيا مقاومة الكريلا، لتموت الخيانة".

وفور وصول المتظاهرين إلى نهاية المخيم وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استذكرت العضوة في مؤتمر ستار في مخيم سري كانيه كليستان حاجو جميع شهداء درب الحرية وقالت: "نعزي شعبنا وأنفسنا على فقداننا لرفاقنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل بقائنا بأمان وحرية".

وتابعت بالقول: "عندما نخسر واحداً من رفاقنا تزداد إرادتنا ومقاومتنا عشرات الأضعاف، لحماية مكتسبات ثورتنا".

وأكدت كليستان حاجو في ختام حديثها "لن نتخلى عن أرضنا مهما كلفنا الثمن، وسنكون أوفياء لدماء شهدائنا".

لتختتم التظاهرة بعد ذلك بتعالي شعار " المجد للشهداء "

(س س/سـ)

ANHA