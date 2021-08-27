مهجرو مخيم واشو كاني: هدف الاحتلال ضرب مشروع الإدارة الذاتية

يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا، فيما شن الاحتلال مؤخرًا هجمات على ناحيتي زركان وتل تمر وقراها، ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين.

ويرى مهجرو مخيم واشو كاني أن الاحتلال التركي يهدف من خلال هجماته إلى توسيع رقعة الاحتلال وكسر إرادة شعوب المنطقة وضرب مشروع الإدارة الذاتية.

الرئيسة المشتركة لمجلس مخيم واشو كاني، هيفين عبدو، استنكرت هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا عامةً، وناحيتي زركان وتل تمر وقراها بشكل خاص، وقالت "إن هدف الاحتلال التركي ومرتزقته هو احتلال باقي المناطق مثلما احتلت عفرين وسري كانيه وتل أبيض، وهجّرت الآلاف من سكانها الأصليين".

"هدف الاحتلال هو ضرب مشروع الإدارة الذاتية"

ونوّهت هيفين إلى أن أعينهم مازالت تترقب العودة إلى مناطقهم، وقالت "يهدف الاحتلال التركي من خلال هجماته إلى توسيع رقعة احتلاله وكسر إرادة شعوب المنطقة وضرب مشروع الإدارة الذاتية التي تعيش تحت سقفها كافة مكونات المنطقة، ولكن ليعلم أن إرادتنا أقوى من هجماتهم وسنتصدى لكافة الهجمات".

وناشدت هيفين عبدو في نهاية حديثها، الأمم المتحددة والمجتمع الدولي وضع حد للاحتلال التركي وهجماته على المنطقة، واستهدافه للمدنيين والأطفال والنساء، والخروج عن صمتهم حيال الهجمات.

"على المجتمع الدولي التدخل لمنع استهداف المناطق الآمنة واحتلالها"

ومن جانبها، أوضحت المهجرة جواهر الأحمد، أن هدف الاحتلال التركي من الهجمات، هو تقسيم وتجزئة الأراضي السورية وضمها إلى خريطته، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل السريع، لمنع الاحتلال من استهداف مناطقهم الآمنة، ولتحقيق العودة إلى ديارهم.

وبيّن المهجر شيخموس علي طه أن هدف الاحتلال التركي من هجماته على المنطقة هو "إبادة شعوب المنطقة والنيل من المكتسبات التي حققها أبناؤنا الشهداء".

ومع استمرار الصمت الدولي حيال هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة، أكد المهجر شيخموس علي طه أن " هجمات الاحتلال المتزامنة مع الصمت الدولي، هي دليل على أن هناك اتفاقًا مشتركًا، وأن هذه الأطراف تعمل لصالح أجنداتهم على حساب شعوبنا".

(ك)

ANHA