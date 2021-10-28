مهجرو مدينة سري كانيه يناشدون لتحرير مدينتهم من داعش والاحتلال التركي

واستهدفت طائرات مسيّرة تابعة للتحالف الدولي المرتزق والقيادي فيما يسمى "مجلس الشورى" التابع لمرتزقة داعش، صباحي الإبراهيم المصلح المكنى بـ "أبو حمزة الشحيل"، حسب ما نشره مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، عبر غارة جوية على مقره الكائن في قرية العدوانية بريف سريه كانيه المحتلة من قبل الاحتلال التركي.

وأشارت التقارير الإعلامية ومصادر محلية وأخرى دولية نقلاً عن التحالف الدولي، أن عملية الاستهداف وقعت يوم الاثنين المنصرم.

وفي تعقيب على الاستهداف أدلى اليوم مجلس مخيم واشو كاني، ببيان إلى الرأي العام، تحت شعار "الفاشية التركية هو تهديد على الأمن العالمي فلنقف معاً ضد هذا الإرهاب"، مطالبين التحالف الدولي بالتحرك في هذا السياق للقضاء على المرتزقة الذين يحتلون أرضهم، وإخراجهم منها.

وأشار البيان الذي قرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس مخيم واشو كاني، علاء علي، إلى أن الاحتلال التركي يقدم على تغيير ديمغرافية المنطقة وتتريكها، عبر توطين العشرات من أسر مرتزقة داعش في المدينة بدلاً من السكان الأصليين.

وأوضح البيان أن خروج مظاهر وأعلام داعش بحماية جيش الاحتلال التركي ضمن المدينة، يؤكد على اعتماد الاحتلال التركي على مرتزقة داعش في احتلال المنطقة، ومحاربة السوريين، وتحول هذه المناطق مرتعاً لداعش وأسره.

ولفت البيان أن استهداف أحد قادة مرتزقة داعش من قبل التحالف الدولي دليل كاف على دعم الاحتلال التركي لمرتزقته داعش وإيوائه لهم، وتحويل المناطق التي احتلها إلى منطقة لتقوية داعش.

وقال: "إن كل هذه المعطيات دليل على وجود داعش في مدينة سري كانيه"، داعياً التحالف الدولي إلى التحرك لمحاربة مرتزقة داعش في المناطق المحتلة وإنهاء الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا.

وناشد مهجرو منطقة سري كانيه القاطنين في مخيم واشو كاني في نهاية البيان، التحالف الدولي والمنظمات الحقوقية العمل على إخراج داعش والاحتلال التركي ومرتزقته من مدينة سري كانيه وإعادة سكانها الأصليين إليها.

(بـ ر/ أ م)

ANHA