مهجرو عفرين: سنواصل مقاومتنا مهما صعبت الظروف

أكد مهجرو عفرين في مقاطعة الشهباء أنهم سيواصلون المقاومة حتى تحرير عفرين بالرغم  من جميع محاولات إفشال مقاومتهم من القصف التركي والحصار الحكومي وتقليص منظمة اليونيسيف كميات المياه الصالحة للشرب عن المهجرين.
خبر 2021-09-03T02:33:00 الشهباء-آلان رشيد

وخفّضت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 11 تموز المنصرم كمية الماء التي تزودها لأهالي مقاطعة عفرين إلى أقل من النصف، حيث كانت تغذي المقاطعة بمقدار 2400 متر مكعب فخفضتها إلى 1000 متر مكعب، مما أدى إلى قطع مياه الشرب عن العديد من القرى والنواحي ونقصها في المخيمات.

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المهجر أصلان نبو القاطن في الكومين السابع في مخيم برخدان، قال " في المخيمات نواجه الصيف الحار والشتاء البارد، ونواجه حصاراً خانقاً من قبل حكومة دمشق وقصف مستمر من قبل الاحتلال التركي وذلك لتسمكنا بمقاومتنا وحقنا".

وتابع نبو حديثه "منذ أكثر من شهر ونصف خفضت منظمة يونيسف كميات المياه الصالحة للشرب عن المخيم وذلك في شهر تموز ، تحت ذريعة عدم تحملنا لتكلفة إيصال الماء".

ولفت نبو أن قرار اليونيسيف يهدف إلى" كسر إرادتنا وإبعادنا عن هدفنا وهو تحرير عفرين"، وأكد "مهما واجهنا صعوبات في المخيمات سنستمر في مقاومتنا حتى تحرير عفرين والعودة إليها".

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المهجر رفعت علوش القاطن في الكومين الثاني في مخيم برخدان لفت إلى الحصار المتعدد الجهات من قبل حكومة دمشق ومنظمة اليونيسيف " بعد فرض حصار علينا وقطعهم مادة المازوت وعدم سماح بمرور الأدوية إلى مقاطعة الشهباء نرى اليوم بأن المياه التي أنعمها الله علينا قد قللوها عن أهالي المخيم".

 وأوضح  علوش أن الغاية من الحصار "إضعاف مقاومتنا وإخراجنا من منطقة الشهباء"، وأضاف "لكن نحن مستمرون بمقاومتنا مهما صعبت الظروف".

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واعتبرت المهجرة ربيعة محمد القاطنة في الكومين الرابع في مخيم برخدان أن ما تفعله اليونيسيف بحق المهجرين من تقليل كمية الماء " يخدم الاحتلال التركي ومرتزقته من جهة والحكومة السورية من جهة أخرى، بهدف إفراغ المخيمات وتهجرينا مرة أخرى".

(م)

ANHA


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