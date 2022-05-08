مهجرو عفرين: سنقاوم رغم قصف الاحتلال المستمر علينا

بدأ جيش الاحتلال ومرتزقته المتمركزون في المناطق المحتلة، ليلة الجمعة، باستهداف قرى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا بمئات القذائف والصواريخ.

وطال قصف الاحتلال التركي محيط مخيم العودة في قرية الزيارة بناحية شيراوا، وقرى بينه وأقيبة وصوغانكه في ناحية شيراوا، وقرى دير جمال والطريق الواصل بين دير جمال وقرية كفر نايا، ومحيط ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء بالإضافة إلى قرى مضيق وسد الشهباء.

وبصدد ذلك، استنكر مهجرو عفرين القاطنون في مخيم العودة بناحية شيراوا، قصف الاحتلال التركي لمحيط المخيم وأدانوا صمت المجمع الدولي حيال ذلك.

سيدو إيبش من مهجري عفرين، قال "منذ أكثر من أربعة أعوام، ونحن في مقاومة تاريخية ضمن مخيم "العودة" الذي يعد نقطة لعودتنا إلى ديارنا عفرين بعد تحريرها من الاحتلال التركي ومرتزقته".

إيبش أوضح أن الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في المناطق المحتلة استهدفوا بأكثر من 100 قذيفة مدفعية وصاروخية محيط المخيم والقرى المجاورة له.

وبيّن أن الاحتلال التركي يستهدف المنطقة بشكل متكرر، لإجبارهم (المهجرين) على ترك خط المقاومة.

وأكد سيدو إيبش خلال حديثه، أن "المجتمع الدولي يعلم ويدرك جيداً المعاناة والظروف الصعبة التي نعيشها ضمن المخيم، بالإضافة إلى القصف العشوائي الذي نتعرض له، وبدورنا نقول لهم إننا سنقاوم ولن نتراجع يوماً عن مقاومتنا ونحن مؤمنون بإرادتنا وإدارتنا".

من جانبها، قالت جيلان محمد إن الاحتلال التركي ومنذ قرابة أسبوع يستهدف قرى ناحية شيراوا ومحيط مخيم العودة بشكل مكثف وعشوائي.

وأشارت جيلان إلى أن الاحتلال التركي يهدف إلى تهجير المواطنين من المخيم، وقرى ناحية شيراوا ليتمكن من احتلال باقي المناطق وفصلها عن المناطق السورية الأخرى.

ونوهت إلى أن القصف الذي طال محيط المخيم، بث الخوف والذعر في نفوس الأطفال وكبار السن.

وشددت جيلان محمد في ختام حديثها، على أن أملهم معلق على العودة إلى عفرين بعد تحريرها من الاحتلال التركي ومرتزقته، "مهما فعل الاحتلال التركي بنا فلن نخرج من المخيم وسنقاوم حتى الرمق الأخير".

(سـ)

ANHA