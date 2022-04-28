مهجرو عفرين: مصممون على المقاومة في الشهباء ولن نخرج منها

وسع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عمليات استهداف القرى الآهلة بالمواطنين في مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا التابعتين لمقاطعة عفرين المحتلة.

طال القصف مناطق التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في قرى مدينة الباب المحتلة، ومدينة مارع وإعزاز وعفرين، بأكثر من 300 قذيفة على الأقل.

عدد من الأهالي تحدثوا لوكالتنا وأكدوا إصرارهم على البقاء في مناطق الشهباء وشيراوا حتى تحرير عفرين والعودة إليها بعد تحريرها من الاحتلال التركي ومرتزقته.

المواطن لقمان بكير قال إنهم تعرضوا للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي: "سقطت عدة قذائف في مركز ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء بين منازل المدنيين".

وأشار بكير إلى أن هذا القصف "هذا ليس بالأمر الجديد، كوننا نتعرض بشكل شبه يومي للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في المناطق المحتلة المجاورة".

وأوضح بكير أن "جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يحاولون من خلال القصف شبه اليومي على المدنيين أن يرهبونا ويجبرونا على الخروج كي يحتلوا المنطقة كما فعلوا في العديد من المناطق السورية، لكننا نؤكد لهم وللعالم بأننا مقاومون هنا تحت القصف وفي ظروف الحياة الصعبة حتى الرمق الأخير ولن تكسر قذائفهم إرادتنا".

المهجرة ليلى رشو القاطنة في مخيم العودة، في قرية الزيارة في ناحية شيراوا أوضحت أنهم يتعرضون منذ أكثر من أربعة أعوام لقصف الاحتلال التركي ومرتزقته.

وقالت "نقاوم منذ خمسة أعوام في المخيم في ظل ظروف الحياة الصعبة ناهيك عن تعرضنا للقصف بشكل شبه يومي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته".

مبيّنة أن "هدفهم هو تهجيرنا للمرة للثانية بعدما هجّرونا من عفرين، من هنا، من المخيم، منبر المقاومة نقول للعالم أجمع بأننا لن نستسلم ولن نتراجع عن قرار المقاومة".

وأشارت ليلى رشو إلى أنهم مصممون على البقاء في مخيم العودة في ناحية شيراوا، حتى تحرير عفرين والعودة إليها مجدداً.

من جانبه بيّن نائب الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت إبراهيم ريحاني، أن الاحتلال التركي ومرتزقته يسعون من خلال استهدافهم للمواطنين إلى كسر مقاومة الأهالي وإفراغ المنطقة من السكان.

منوهاً، أن الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون منذ أكثر من أربعة أعوام منازل المواطنين بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد ريحاني أنهم في مجلس ناحية تل رفعت يبذلون ما بوسعهم، لتنظيم الأهالي من كافة الجوانب.

وأشار إبراهيم ريحاني إلى أن حصار حكومة دمشق يزيد الطين بلة مع استمرار قصف الاحتلال التركي لقرى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا.

(ج س/ك)

ANHA