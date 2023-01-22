مهجرو عفرين: مقاومتنا مستمرة حتى تحرير عفرين من الاحتلال التركي

مضت 5 أعوام على احتلال مقاطعة عفرين، ولا تزال جرائم الاحتلال التركي مستمرة بحق من تبقى من السكان الأصليين في ديارهم، من قتل وخطف وتغيير ديمغرافي من أجل صبغ المنطقة بالهوية التركية.

إلى جانب ذلك تستمر جرائم الاحتلال التركي بحق مهجري عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء وقرى ناحيتي شرا وشيراوا جنوبي عفرين المحتلة، واستهداف القرى الآهلة بالأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً، وذلك أمام صمت ومرأى القوى الدولية.

وبصدد ذلك، رصدت وكالتنا آراء مهجري عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء في الذكرى السنوية الخامسة لهجمات الاحتلال التركي على المقاطعة.

حيث استنكر المواطن حنان محمد، هجمات الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين بجميع أنواع الأسلحة المتطورة، وجرائمه من قتل وخطف وتعذيب وطمس هوية المنطقة عقب احتلالها.

وأشار محمد إلى أن دولة الاحتلال التركي ومن خلال ممارستها للجرائم وعمليات التغيير الديمغرافي لجميع مرافق الحياة؛ تهدف إلى تحقيق الميثاق الملّي وإعادة الإمبراطورية العثمانية البائدة.

وشدد محمد على ضرورة تصعيد النضال والمقاومة والوقوف في وجه مخططات الاحتلال التركي الرامية لقضم مناطق شاسعة من سوريا.

ومن جانبها، قالت هاجر محو أم الشهيدين (عكيد وزيلان) اللذين استشهدا في مقاومة العصر في مرحلتها الأولى، إن ما يمارسه الاحتلال التركي من جرائم بحق المرأة في عفرين؛ تهدف إلى النيل من إرادتها وطمس هويتها.

وأكدت هاجر، "نحن أصحاب الأرض وضحينا في سبيل ذلك بالآلاف من الشهداء، كما أننا مؤمنون أن مدينتا ستتحرر من الاحتلال التركي في أقرب وقت ممكن".

فيما استنكر صبحي جاويش صمت القوى الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إزاء ما تمارسه دولة الاحتلال التركي بحق من تبقى من السكان الأصليين في ديارهم، إلى جانب جرائمها بحق البشر تغيير ديمغرافية المقاطعة.

واختتم جاويش حديثه قائلاً: "على الرغم من كل الظروف الصعبة التي نعيشها في الشهباء، إلا أنّنا نحمي أنفسنا ونستمر في مقاومتنا وصمودنا في وجه الاحتلال التركي وأسلحته المتطورة ".

(ج س)

ANHA