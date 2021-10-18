مهجرو عفرين: لن نخرج من تل رفعت إلا باتجاه عفرين بعد تحريرها

إلى جانب القصف المستمر وارتكابها للمجازر أمام مرأى العالم، تواصل دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها تهديداتهم بشن عدوان على ناحية تل رفعت وممارسة الحرب الخاصة لإفراغ الناحية وكسر مقاومة أهالي عفرين.

وفي حدث ليس الأول من نوعه منذ نزوح أهالي عفرين إلى مقاطعة الشهباء وناحية تل رفعت، ألقت طائرات الاستطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي التي تحوم بشكل مستمر فوق ناحية تل رفعت مناشير تطلب من الأهالي إفراغ المنطقة.

مهجرو في ناحية تل رفعت أكدوا أنهم مستمرون في مقاومتهم في وجه مخططات الاحتلال التركي وحربه الخاصة وأنهم متمسكون بنضالهم في تل رفعت حتى تحرير عفرين والعودة إليها.

الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت محمد حنان أكد بأن الاحتلال التركي يسعى عبر الحرب الخاصة إلى إفراغ المنطقة لتسهيل احتلالها وكسر مقاومة أهالي عفرين.

وقال محمد حنان: " منذ نزوحنا إلى مقاطعة الشهباء يسعى الاحتلال التركي إلى كسر إرادتنا التي أصبحت شوكة في حلقه، لذلك يسعى دائماً إلى ترهيبنا وممارسة الحرب الخاصة ضدنا، ومن تلك المخططات؛ القصف العشوائي المستمر الذي خلف العديد من المجازر بحق الأهالي منها مجزرة الأطفال التي راح ضحيتها نحو عشرة أطفال بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات".

وتابع حنان حديثه:" إلا أن كل تلك المخططات والتهديدات من قبل الاحتلال التركي ، تبوء بالفشل وذلك بمقاومة أهالي عفرين المهجرين المتمسكين بخيار المقاومة حتى تحرير عفرين من يد المرتزقة والاحتلال والعودة إليها ".

وأكد حنان في ختام حديثه بأن أهالي عفرين على علم بسياسة الحرب الخاصة التي تقودها تركيا الهادفة لإفراغ المنطقة واحتلالها.

أما المهجرة خلات إلياس فقالت: " يسعى الاحتلال التركي عبر الحرب الخاصة إلى إضعاف مقاومتنا وذلك عبر ممارسة العديد من المخططات، كما فعل بإلقاء مناشير عبر طائراته تطلب من الأهالي إفراغ المنطقة وتزويدهم بالمعلومات".

واستكملت خلات إلياس حديثها بالقول: " إننا أهالي عفرين على علم بأهداف الاحتلال التركي من تلك المخططات، ونعلم جيداً كيف نحطم تلك المخططات كسابقاتها".

أما المهجر بدر خان كلوت فقال بهذا الصدد: " هذه المرة الثانية التي يلقي فيها الاحتلال التركي ومرتزقته مناشير يطلب فيها إفراغ تل رفعت، إلا أننا كأهالي عفرين في البيوت شبه المدمرة والمخيمات نقول للاحتلال بأننا مستمرون في مقاومتنا ولن نخرج من تل رفعت إلا باتجاه عفرين بعد تحريرها منه ومن مرتزقته".

وأكد كلوت بأن أهالي عفرين مستمرون في مقاومتهم في وجه قصف ومخططات الاحتلال التركي ومرتزقته حتى تحرير عفرين والعودة إليها.

من جانبه استنكر يحيى حسن الصمت الدولي حيال أفعال وتهديدات الاحتلال التركي الهادفة إلى احتلال مناطق أخرى وتهجير الأهالي قسراً مرة أخرى.

وأكد يحيى حسن بأنهم رغم الصمت الدولي وغض روسيا الأنظار عن جرائم الاحتلال التركي وتهديداته، سيواصلون المقاومة ضد الاحتلال وحربه الخاصة حتى تحرير عفرين.

(ك)

ANHA