مهجرو عفرين: لن نعود إلى عفرين إلا وهي محررة من قبل YPGوYPJ

لا يمر يوم بدون عمليات الخطف والقتل بحق الكُرد المتبقين في عفرين الخاوية من سكانها وتحت نير الاحتلال التركي ومرتزقته ، فالأخبار الآتية من هناك مرعبة ومفزعة؛ لا شيء سوى القتل والتعذيب في السجون.

فرغت هذه المدينة وتجردت من سكانها الأصليين بعد عمليات تطهير عرقي طالت سكانها الأصليين يقطنها الآن غرباء جاؤوا من داخل سوريا وخارجها؛ المدينة التي كانت يوماً ما أغلب سكانها كُرد وتحتضن كل السوريين، اليوم يشكلون فيها نسبة لا تتجاوز 23%، بعدما كانوا يشكلون 95% من نسبة السكان.

فبمجرد أن تكون كُردياً في عفرين ستختطف وتتعرض للإهانة والشتم والضرب المبرح والتعذيب بلا رحمة وهوادة في السجون، وما خفي داخلها كان أعظم، فلم يبق نوع من الجرائم إلا وارتكبتها تركيا التي تسعى إلى إجبار من تبقى على ترك المدينة لتتريكها وتعريبها.

انطلقت موجة النزوح القسري للسكان الأصليين منذ شن جيش الاحتلال التركي هجومه في 20 يناير 2018، إذ أسفرت عن نزوح أكثر من 300 ألف مواطن عفريني، واستقروا بمكان ليس ببعيد عن ديارهم، أبى العفرينيون إلا إن يقاوموا هُناك حتى استعادة عفرين وتحريرها من الدولة التركية ومرتزقتها.

المجلس الوطني الكُردي يدعو مهجري عفرين القاطنين في الشهباء للعودة وهم لا يمتلكون حتى مكتب هناك في عفرين بالأصل، فكيف سيعود المهجرون إلى عفرين، هذا السؤال طرحناه على عدد من العوائل العفرينية المهجرة من ديارها التي التقينا بها.

الباقون يريدون الخروج من عفرين

تقول المهجرة من عفرين فاطمة وقاص (65 سنة) استولى المرتزقة على بيوتنا وأملاكنا في عفرين لم يبق شي، وتبين: "هناك أقارب لنا في عفرين يقولون لنا لو كان باستطاعتنا الخروج لخرجنا، لا طعم للحياة في عفرين وهي محتلة".

واعتبرت فاطمة دعوات المجلس الوطني الكردي ENKS للمهجرين للعودة إلى عفرين "مؤامرة يحيكونها ضدنا"، وأضافت" لا نؤمن بهذه التصريحات فهم أعداء لنا، إن لم يكن هناك ضمانات دولية لن نعود".

وأوضحت لكي نعود ونعيش بأمن واستقرار في منازلنا كما في السابق "يجب أن تكون عفرين خالية من المرتزقة، هذا هو مطلبنا في العودة"، وتابعت :"لن يكون لنا عودة دون وحدات حماية الشعب، لا نريد العودة بدونهم، كوننا أصحاب الثورة والشهداء، فالعودة دونهم ستشكل خطراً علينا".

سنعود إلى عفرين في حال تحريرها

يبين رستم حنان (46 سنة) هو الآخر أن عمليات الخطف والتعذيب وطلب الفدية والاستيلاء على أموال وأراضي وأملاك أهالي عفرين لا زالت جارية.

وقال حنان "العدو عدو، حتى لو كان هناك ضمانات من قبل جيش الاحتلال التركي للعودة لن نعود، لا يمكننا الوثوق بالمحتل التركي"، وأضاف: "عفرين ليست ملكاً لهم، هم قوة احتلال، لو أعطونا الضمانات سيعودون لارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحقنا، لأنهم أعداء".

وأوضح رستم حنان إذا خرج الاحتلال التركي من عفرين وقتها سنعود لإدارة أنفسنا بأنفسنا، وأكد: "لن نعود إلى عفرين إلا بعد تحريرها من قبل وحدات حماية الشعب والمرأة".

ونوه حنان بقوله أن الأخبار الواردة إلينا من أقاربنا في عفرين تقول أن عفرين أصبحت مدينة شبه تركية، فقد وطنوا فيها أناس غرباء من الغوطة ومختلف المناطق السورية.

(م)

ANHA