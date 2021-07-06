مهجرو عفرين: لماذا يستهدف الاحتلال القاعدة الروسية في الشهباء قبيل اجتماع آستانا ولما الصمت الروسي؟

وتعرضت يوم أمس الاثنين، قرية الوحشية التابعة لناحية فافين بمقاطعة الشهباء، لقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بأكثر من ثمانية قذائف صاروخية، ألحقت أضراراً بممتلكات المدنيين.

وطال القصف محيط أكبر قاعدة روسية ومحيط مخيم برخدان في القرية ذاتها، دون أن تحرك القوات الروسية - التي تعد الضامنة في المنطقة - ساكناً حيال ما تعرض له محيط قاعدتها.

وخلال الأيام القليلة الماضية تعرض محيط القاعدة الروسية في قرية الوحشية والتي تبعد أكثر من 15 كم عن خطوط التماس، مرة أخرى لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وفي هذا السياق تحدث عدد من مهجري عفرين في القرية لوكالتنا، محملين القوات الروسية الموجودة في المنطقة مسؤولية ما يتعرضون له من قصف بشكل مباشر، من قبل الاحتلال.

المواطن ادريس شيخو، يروي باستفاضة حيثيات القصف على منزله بستة قذائف صاروخية، قائلاً: " قرابة الساعة الـ 5 والنصف عصراً كنا جالسين في المنزل بعد عودتي من العمل، تعرضنا للاستهداف بقذيفتين في محيط المنزل، وبعد مرور خمس دقائق سقطت قذيفتان أخريان ضمن سور المنزل، ألحقت أضراراً بالمنزل وسيارتي".

وأشار شيخو في حديثه "بين كل قذيفتين كانت هناك خمس دقائق فقط"، مضيفاً أنه بعد تمكنهم من الخروج من المنزل وسط القصف المكثف سقطت عدة قذائف أخرى على المنزل.

وأوضح شيخو حديثه بالقول: "إن الاحتلال التركي يسعى مراراً وتكراراً إلى إفراغ المنطقة من المدنيين، بهدف احتلالها، لكن على الدولة التركية أن تعلم جيداً بأننا مصممون على البقاء وقذائفها لن تنال من إرادتنا وخروجنا من الشهباء سوف يكون إلى عفرين فقط بعد تحريرها".

أما المواطن حنان عبدالله فتساءل في حديثه "ماذا يعني استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته محيط القاعدة الروسية، قبل موعد اجتماع آستانا، بين روسيا وتركيا وإيران، بأكثر من ثمانية قذائف صاروخية؟.

وأشار عبدالله إلى أن القوات الموجودة في المنطقة تتحضر لمؤامرة جديدة بحق الكرد المهجرين من ديارهم قسراً، ويحاولون تكرار سيناريو احتلال عفرين.

ونوه عبدالله إلى تصريحات نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الحكيم بشار الذي يتخذ من تركيا مقراً له، يدعي فيها بأنه لا توجد انتهاكات وجرائم في عفرين المحتلة، مشيراً إلى أن هناك جرائم ترتكب بحق المدنيين، من اختطاف المدنيين والنساء والاستيلاء على ممتلكات المدنيين واتباع سياسة التغيير الديمغرافي الممنهجة، ورغم كل ذلك يدعي بأنه لا يوجد شيء في عفرين.

وتابع عبد الله حديثه قائلاً: "سقطت عشرات القذائف في محيط القاعدة الروسية، ولم تحرك الأخيرة ساكناً، ومن جهة أخرى تفرض الحكومة السورية حصاراً خانقاً على المنطقة وتمنع تمرير الأدوية والمحروقات إلى الشهباء في سياسة متفق عليها من قبل جميع القوى المتآمرة على الكرد".

ومن جانبها قالت المواطنة فاطمة حسن، إن الاحتلال التركي لم يكتفِ بتهجير أهالي عفرين من ديارهم، بل يسعى إلى تهجير المدنيين مرة أخرى من ديارهم.

وحمّلت فاطمة القوات الروسية التي تعد الضامنة في المنطقة، مسؤولية ما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

واستنكرت فاطمة صمت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بشؤون المهجرين، حيال استهداف الاحتلال عبر القذائف الصاروخية محيط مخيم المهجرين، والذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب يحاسب عليها.

وشددت فاطمة حسن على أن مقاومتهم مستمرة في مقاطعة الشهباء حتى تحرير عفرين والعودة إليها، وأنهم لن يرضخوا لسياسات القوى الاستعمارية الساعية إلى إفراغ المنطقة من السكان.

(س ر)

ANHA