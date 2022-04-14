مهجرو عفرين: لا أحد يستطيع إخراجنا إلى برّ الأمان سوى PKK

يوماً بعد يوم، تزداد ردود فعل الشعب الكردي والشعوب المطالبة بإخراج اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" لأنهم يدركون جيداً أن لا أحد يستطيع إيصالهم إلى بر الأمان سوى حزب العمال الكردستاني (PKK).

ورصدت وكالتنا آراء مهجرين من عفرين، القاطنين في مخيم برخدان "المقاومة" الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

جميل حمو أشار إلى المؤامرة الدولية التي حيكت ضد حزب العمال الكردستاني والقائد أوجلان والتي بدأت باغتيال رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه آنذاك، لتلفيق التهمة بحزب العمال الكردستاني.

أكد حمو أن الدول المهيمنة كلّفت تركيا باستهداف حزب العمال الكردستاني؛ لأنه ضمن "قائمة الإرهاب" العالمي، منوهاً إلى أن حزب العمال الكردستاني حزب إنساني ويعمل منذ تأسيسه على محاربة الإرهاب.

وطالب حمو الدول التي أدرجت اسم حزب العمال الكردستاني ضمن "قائمة الإرهاب" بالتراجع عن الخطأ الذي ارتكبته، والاعتراف أن الكرد هم مَن يحاربون الإرهاب، مؤكداً أنهم مستعدون لمحاربة الإرهاب والدفاع عن حقوقهم حتى الرمق الأخير.

من جهتها، أكدت المواطنة، هاجر حسن، أن "الشعب وحزب العمال الكردستاني واحد، لأن الحزب يدافع ويصون حقوق الكرد والشعوب المضطهدة".

وأشارت هاجر إلى أن "العمال الكردستاني هم أبناؤنا وهم من يحافظون على الهوية الكردية والقضية لا أحد غيرهم يستطيع المحافظة على حقوق الكرد ومكتسباتهم، لأن الكرد على مر التاريخ تعرضوا للمجازر والفرمانات وعليها من الطبيعي أن يكون لهم قوى تدافع عنهم".

وبينت هاجر "بفضل حزب العمال الكردستاني وفكر وفلسفة القائد أوجلان استطعنا رفع رؤوسنا والمطالبة بحقوقنا، والوقوف في وجه المستعمرين حتى تحقيق أهدافنا".

استنكرت هاجر حسن في نهاية حديثها، قرارات المجتمع الدولي بإدراج اسم حزب العمال الكردستاني ضمن "قائمة الإرهاب"، مؤكدة أن الحزب أثبت للعالم أن الكرد وأبناءهم من PKK محبون للسلام وضد إراقة الدماء.

أما المواطن كيفارا شورش، فأكد أن قرار إدراج اسم حزب العمال الكردستاني ضمن "قائمة الإرهاب" غير إنساني، وإنما قرار لتحقيق مصالح بعض الدول المهيمنة.

ونوه شورش إلى أنه "إذا نظرنا من الناحية الأخلاقية والإنسانية، فسنلاحظ أن حزب العمال الكردستاني ومنذ تأسيسه يعمل على محاربة الإرهاب لتخليص الشعوب المضطهدة من الظلم، فكيف للدول المهيمنة إدراج اسمه ضمن "قائمة الإرهاب".

أشار شورش إلى أن حزب العمال الكردستاني شوكة في حلق الدول المهيمنة التي تحاول إبقاء الشعوب تحت سلطتها وهيمنتها، لذلك لا تزيل اسمه من "قائمة الإرهاب"؛ لأنها تدرك جيداً أن إزالة اسمه يعني تخليص جميع الشعوب من الظلم.

وفي نهاية حديثه شدد المواطن، كيفارا شورش "نحن مهجرو عفرين في مخيمات الشهباء نعاهد بالسير على خطا الشهداء وعدم التراجع عن المقاومة حتى تحقيق أهدافنا".

(ف)

ANHA