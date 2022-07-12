مهجرو عفرين: حرام علينا الراحة حتّى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

أشار أهالي عفرين المهجرون في مخيمات الشهباء إلى العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان ودعوا إلى السماح بلقائه في أسرع وقتٍ ممكن.

وذكرت فاطمة بَكو أنّ العزلة المشدّدة المفروضة على القائد أوجلان هي عزلةٌ مفروضةٌ على الإنسانية جمعاء، وقالت: "سنناضل على الدوام في الساحات كنساء لتحرير قائدنا جسدياً، فحرية القائد آبو هي حرية المرأة. كما سنواصل مقاومتنا حتّى تحرير عفرين أيضاً".

وتابعت فاطمة بَكو حديثها قائلة: "لا نطالب بتقديم معلوماتٍ عن القائد آبو فقط بل نطالب بتحقيق حريته الجسدية. سنناضل حتّى آخر نفس في حياتنا من أجل حرية قائدنا".

ودعت فاطمة بكو الشعب إلى تبني القائد أوجلان وأضافت قائلةً: "فلتخجل منظمات حقوق الإنسان وتتولى مهامها ولا تنتهك القوانين. فليعلم العالم أجمع أنّنا لن نتخلى عن قائدنا وسنتابع قضيته ونعزّز نضالنا في سبيل ذلك".

من جانبه، علّق المواطن عثمان سليمان على العزلة قائلاً: "أدين كل شخصٍ أو دولةٍ شاركت في هذه المؤامرة التي تُحاك ضد القائد أوجلان بشدّة. إنّ أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان لا يعلمون شيئاً عن الإنسانية فلو كانوا كذلك لما التزموا الصمت حيال العزلة المشدّدة المفروضة على القائد منذ أعوام وحيال عدم السماح لعائلته ولمحاميه بلقائه. فهم لم يتّخذوا أي موقف حيال هذا".

هذا وشدّد الشاب العفريني إيبو علي على أنّه سيتم كسر العزلة بكل تأكيد، وقال: "حرام علينا الراحة حتّى تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو. علينا أن نناضل في كل لحظةٍ وبلا هوادة حتّى نتلقّى معلوماتٍ عن قائدنا. لقد بدأنا بالشبيبة وسننتصر بالشبيبة".

(ر)

ANHA