مهجرو عفرين: بقاؤنا في المخيمات مقاومة بهدف العودة للديار

رغم اتخاذ التدابير إلا أن مياه الأمطار غمرت الخيم في مخيمات المهجرين في مقاطعة الشهباء المحاصرة من قبل الحكومة السورية والتي لم تزرها أية منظمة دولية منذ عامين رغم احتضانها لعشرات الآلاف من المهجرين قسراً من مقاطعة عفرين المحتلة.

مع بداية كل شّتاء يتّخذ أهالي المخيم والقاطنون في المنازل شبه المدمّرة التدابير اللّازمة، للحدّ من أثر العواصف والأمطار، من خلال ترميم الخيم المهترئة.

إلا أن التدابير التي تتخذها إدارة المخيم لتوفير شروط حياة أنسب للمهجرين لا تفي بالغرض.

ويقول الإداري في مخيم سردم فريد أوسو: "عندما بدأت الأمطار بالهطول غمرت الخيم، فقامت بلدية الشّعب وبالتعاون مع أهالي المخيّم بصرف المياه المتجمّعة ضمن الخيم وأحياء المخيّم".

وحمّل أوسو المنظمات الدولية مسؤولية المصاعب التي تعترضهم "كلّ المصاعب والمعاناة التي يعانيها الأهالي سببها الغياب التامّ للمنظّمات الإنسانية والدولية وعدم دعمها للمخيّم بأبسط مقومات الحياة".

وأضاف أوسو: "منذ سنتين والمنظّمات الدولية لم تزر مخيّم سردم، ولم تقدّم له المساعدات الإنسانية، كما أنّ عدداً كبيراً من الخيم أصبحت مهترئة غير مؤهلة للسكن".

الحياة في المخيمات مقاومة

ولفت المهجر حسن قره علي إلى الحصار الذي تفرضه الحكومة السورية على مقاطعة الشهباء: " الحكومة تحاصر مقاطعة الشّهباء وتمنع دخول موادّ التدفئة ومستلزماتها".

وأضاف قره علي " بقاؤنا في هذه المخيّمات ومواجهة جميع المصاعب هي مقاومة بهدف العودة إلى ديارنا وأرضنا من جديد".

المهجرة أمل شيخ علي والقاطنة في مخيّم سردم، تقول: "منذ ثلاث سنوات، ونحن نعاني صعوبة العيش ضمن المخيّمات، وخاصّة في فصل الشّتاء، حيث البرد القارس ومياه الأمطار التي تمتلئ خيمنا بها".

(إ)

ANHA