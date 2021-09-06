مهجرو عفرين: بناء المستوطنات يهدف للقضاء على تاريخنا

وبنت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بدعم من جمعيات كويتية وقطرية 19 مستوطنة في مقاطعة عفرين المحتلة خلال الأشهر الماضية، ضمت الآلاف من الوحدات الاستيطانية في قرى (بافلون – ناحية شرا، شاديرا – ناحية شيراوا، قيبار – مدينة عفرين وهي قرى إيزيدية)، والوحدات الاستيطانية الأخرى بنيت في (جبل قازقلي في محيط قرية كفر صفر ة، محمدية، جلمة، ديوا، خربة علوش، يلانقوز – ناحية جندريسه)، (شرق مدينة عفرين)، (قرية آفرازه – ناحية موباتا)، (ناحية شيه)، (قرية خالطا، إيسكا – ناحية شيراوا)، (قرية ميدان أكبس – ناحية راجو)، (قرية ترنده – مدينة عفرين).

وخلال لقاء مع وكالتنا، أعرب مهجرون من مقاطعة عفرين المحتلة عن سخطهم حيال هذه المستوطنات، مؤكدين أنها إمحاء لثقافة عفرين العريقة.

'نحن أهالي عفرين مسؤولون بالدرجة الأولى عن منع التغيير الديمغرافي'

وفي هذا الصدد تطرق المهجر وليد محمد إلى الهدف من جرائم تركيا ومرتزقتها وداعميها، وقال: "تطمع الدول الداعمة لتركيا ومرتزقتها من خلال بناء المستوطنات في مقاطعة عفرين بخيرات أرضنا ولإبعادنا نحن السكان الأصليون عنها، وقطع أملنا في العودة إليها".

وأكد محمد أن أهالي عفرين مسؤولون عن منع تركيا وأتباعها من بناء المستوطنات، وقال: "نحن أهالي عفرين مسؤولون بالدرجة الأولى عن منع تركيا وأتباعها من إحداث التغيير الديمغرافي على أرضنا ووطننا، ولذلك يقع على عاتقنا منع جرائمها بحق أراضينا والعمل على إعاقتها، وعلى الذين يدّعون حماية حقوق الإنسان الاستماع إلينا وإيقاف جرائمها".

بناء المستوطنات هو لإمحاء الهوية الكردية

من جهتها أفادت المهجرة هاجر سليمان، بأن بناء المستوطنات هو لمحو الهوية الكردية في المقاطعة، وقالت إن "الاستمرار في بناء مستوطنات داخل مقاطعة عفرين من قبل تركيا ومرتزقتها هي سياسة إمحاء للوجود الكردي في المقاطعة، وسط صمت الدول والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ، فيما يقاوم عشرات الآلاف من أهالي عفرين في الشهباء ويقبلون بكافة سبل العيش للعودة إلى أرضهم".

وأكدت هاجر رفضها للمستوطنات، وأردفت بالقول: "لن نقبل بتلك الممارسات ولن نسمح بها لأننا نحن أصحاب الأرض والحق، فهذه أرضنا وملكنا"، ومضت معربة عن سخطها حيال تخاذل المجتمع الدولي وصمته عن الجرائم التركية قائلة: "نتوجه بالسؤال إلى العالم أجمع بأي حق تقولون أنكم ديمقراطيين؟ ألستم أنتم من تدعمون تركيا في جرائمها؟".

بناء المستوطنات هو استهداف لثقافتنا الممتدة منذ آلاف السنين

كما وتحدث المهجر إبراهيم كنجو، عن بناء المستوطنات مبيّناً أن الثقافة العريقة تواجه خطر الإمحاء إن بقي الوضع على حاله دون تدخل، وأكد أن "بناء المستوطنات هو استهداف لثقافتنا الممتدة منذ آلاف السنين، هو محو وإنكار لعراقة المنطقة ومحاولة تغيير ديمغرافيتها بالكامل، ولأن الثقافة هي هويتنا فإنكارها أو محوها يعني إنكارنا وتجاهلنا وإبعادنا عن حقيقتنا".

وحث كنجو في ختام حديثه أهالي عفرين على النضال ضد هذه السياسات، وأضاف "نحن من جهتنا علينا الحذر والوعي بمدى عمق هذه السياسات ومنعها".

(س ر)

ANHA