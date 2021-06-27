مهجرو عفرين: الاحتلال التركي يستهدف الشهباء لإفراغها من السكان واحتلالها

بعد أيام من تصريحات رئيس الائتلاف السوري المعارض، ما يسمى (نصر الحريري) دعا فيها الاحتلال التركي إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية، وبالأخص منبج وناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء، كثف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته استهداف القرى الآهلة بالمدنيين في الشهباء بالأسلحة الثقيلة.

هذا وقصف يوم أمس السبت، الاحتلال التركي ومرتزقته في ساعات المساء المتأخرة، قرى عدة في مقاطعة الشهباء بالمدفعية الثقيلة من نقاط تمركزهم في مارع وإعزاز والباب المحتلة.

وطال قصف الاحتلال قرى، "السموقة ـ سد الشهباء ـ حسية ـ أم القرى ـ محيط قرية أم حوش ـ حربل"، واقتصرت أضرار القصف على أضرار مادية لحقت بمنازل المدنيين والأراضي الزراعية، فيما استمر القصف حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد.

وبحسب الأهالي المتواجدين في القرى المتاخمة، للقرى التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، أن عدد القذائف التي استهدفت قراهم وصلت إلى أكثر من 100 قذيفة.

هذا ويستمر الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون منذ أكثر من ثلاث سنوات، باستهداف القرى التي يقطنها مهجرو عفرين في مقاطعة الشهباء وقرى ناحية شيراوا وشرا بعفرين بشكل شبه يومي.

في هذا السياق تحدث عدد من الأهالي من قرية أم الحوش التابعة لناحية أحرص بمقاطعة الشهباء، عن الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي بحقهم.

لا يكاد يمر يوم دون أن يستهدف الاحتلال التركي القرى الآهلة بالمدنيين

المواطن محمد عزت من مهجري عفرين، قال إن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، لم يكتفوا بتهجيرنا من ديارنا في عفرين عام 2018 بل يسعون إلى استهدافنا مرة أخرى لتهجيرنا من أماكن تواجدنا في الشهباء.

وأشار عزت في حديثه، أنه لا يكاد يمر يوم، دون أن يستهدف الاحتلال التركي القرى الآهلة والمكتظة بالمدنيين في الشهباء.

وشدد عزت قائلاً: "نرى بأن تركيا، لم تشبع بعد من دماء أهالي عفرين المهجرين، ولم تكتفِ باحتلال مدينة عفرين وكامل الشمال السوري، بل تسعى إلى توسيع رقعة الأراضي المحتلة في سوريا".

وعن التصريحات الأخيرة، لرئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري، أكد عزت بأن هذه التصريحات تأتي في إطار الخيانة، ومساعدة تركيا لتمرير مصالحها في الأراضي السورية وتحقيق ما يسمى بالميثاق "الملي".

وعن القصف الذي استهدف محيط قرية أم حوش والقرى المحيطة بها، أوضح عزت، أن الاحتلال التركي بدأ قرابة الساعة الـ 11 والنصف باستهداف القرى بشكل مكثف وعشوائي عبر أسلحة ثقيلة، أرادوا من خلالها بث الخوف في نفوس المدنيين لتهجيرهم من أماكن تواجدهم.

يذكر أن قرية أم حوش المتاخمة للقرى التي تحتلها تركيا ولا تبعد سوى بضعة أمتار عن الخط الفاصل، تواجهها من الطرف الآخر قرية تل مالد التي تتمركز فيها مدفعية الاحتلال التركي.

نستمد قوتنا من القوات التي تدافع عن جبال كردستان

ومن جانبها قالت المواطنة مزكين خليل، إن هدف الاحتلال التركي من استهداف قرى مقاطعة الشهباء وبالأخص في ناحية تل رفعت، إفراغ المنطقة من السكان، لاحتلالها وتدمير البنية التحتية الهشة للمنطقة.

وأكدت مزكين أن هجمات الاحتلال التركي لم تقتصر على مقاطعة الشهباء فقط، وإنما تطال كامل الشريط الحدودي من مناطق الدفاع المشروع (مديا) وإلى باشور كردستان، ومناطق شمال وشرق سوريا وصولاً لقرى مقاطعة الشهباء وعفرين.

وبينت مزكين في حديثها بأنهم يستمدون قوتهم، من قواتهم التي تسطر الملاحم التاريخية في مناطق الدفاع المشروع، وتكبد الاحتلال التركي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مشيرة إلى أن مقاومتهم في الشهباء مرتبطة بمقاومة قوات الكريلا في جبال كردستان.

واختتمت المواطنة مزكين خليل بالقول إن على الدولة التركية أن تعلم جيداً أن قذائفهم وممارساتهم اللاأخلاقية لا تستطيع النيل من إرادة الشعب في الشهباء، وأن مقاومتهم مستمرة حتى تحرير عفرين والعودة إليها.

"على المنظمات الدولية أن تحرك ضميرها لمحاسبة تركيا على ما تفعله"

أما المواطن إبراهيم خليل، فيقول: "الدولة التركية ومرتزقتها هجرونا من ديارنا قسراً عبر استخدام كافة الأسلحة المتطورة والمحرمة دولياً، وأقدمت ليلة أمس على إرهاب المدنيين والأطفال في الشهباء، ويجب على المنظمات الدولية أن تحرك ضميرها، وتحاسب دولة الاحتلال التركي على ما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين".

"بمقاومتنا سنحطم أهداف تركيا باحتلال المزيد من الأراضي السورية"

أما المواطنة جميلة محمد فقالت: "نحن نعلم والعالم كله يعلم بأن هدف الاحتلال التركي إفراغ المنطقة من سكانها لكي يتسنى لها احتلالها بسهولة".

وأضافت جميلة: "مقاومتنا مستمرة وخروجنا من الشهباء مستحيل إلا بالعودة إلى عفرين محررة، وبمقاومتنا في الشهباء سنحطم أهداف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين باحتلال المزيد من الأراضي السورية".

(ل)

ANHA