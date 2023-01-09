مهجرو عفرين: على حكومة دمشق رفع الحصار عن الشهباء

منذ أكثر من 3 أشهر، تفرض حكومة دمشق، حصاراً خانقاً وجائراً على مقاطعة الشهباء، وخاصة على مهجّري عفرين القاطنين في المخيمات والمنازل شبه المدمرة إلى جانب قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المستمر على المقاطعة.

في هذا الصدد، قالت المهجّرة، ناديا محمد علي، من أهالي مدينة عفرين والقاطنة في مخيم سردم "منذ خمس سنوات، ونحن نقاوم ونواجه كل الصعوبات، وسنظل نقاوم هذا الحصار الجائر المفروض علينا".

أضافت: "تمنع حكومة دمشق بحصارها الخانق على مقاطعة الشهباء؛ إدخال المساعدات الغذائية والمحروقات حتى الأدوية لا تسمح بإدخالها إلى المقاطعة".

وطالبت ناديا "حكومة دمشق بفك هذا الحصار، والسماح بدخول المساعدات، وفتح الطرق لمهجّري عفرين؛ لتلقي العلاج في مدينة حلب".

من جانبه، قال المهجّر، حميد عبدو، القاطن في مخيم سردم أيضاً "نعاني صعوبات كثيرة، فالبرد شديد، وحكومة دمشق تمنع دخول المحروقات إلى مقاطعة الشهباء وتفرض حصاراً خانقاً عليها، وخاصة على المخيمات".

واستنكر عبدو هذا الحصار، وطالب "المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بالتدخل بشكل سريع، لفك الحصار؛ لأن الأطفال يموتون من شدة البرد، لعدم توفر الأدوية اللازمة إلى جانب المحروقات".

(ل م)

ANHA