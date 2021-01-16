مهجرو عفرين يؤكدون مواصلة المقاومة حتى طرد المحتلين

وصعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مع بداية السنة الجديدة هجماتهم على مهجري عفرين القاطنين في الشهباء.

المواطن جمال بكر من أهالي قرية حج خليل في ناحية راجو والقاطن حالياً في ناحية تل رفعت قال: "كنّا على أمل أن يكون العام الجديد عاماً للسلام والأمن وتحرير عفرين من يد المرتزقة والاحتلال التركيّ وعودة أهالي عفرين لقراهم وأرضهم ومنازلهم".

وتابع بكر: "ولكن ما فعلته الفاشية التركية مع انطلاقة العام الجديد كان قصف المدنيين، لم يكن العام الجديد مختلفاً عن الأعوام الماضية، حيث عاودت قصف أهالي إقليم عفرين مع بداية السنة بعشرات القذائف، فعلى الرّغم من اقتصار الأضرار على الماديّات إلّا أنّ أهالي عفرين يستذكرون في كل مرّة تلك الليلة التي ارتكب فيها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مجزرة بحقّ 8 من أطفال عفرين الذين كانوا يلعبون أمام شرفة منزلهم".

وأشار بكر إلى صمت روسيا التي تدّعي أنّه تحمي المنطقة: "على روسيا عدم تكرار ما فعلته بعفرين ".

وأكّد بكر في ختام حديثه على رفع وتيرة المقاومة في وجه هذه الانتهاكات ومواجهة الصعوبات في سبيل تحرير عفرين وعودة الأهالي إلى أرضهم.

أمّا المواطنة أمنية عارف فتساءلت: "ماذا تريد تركيا ومرتزقتها منّا؟؟ هل تريد محو وجود أهالي عفرين؟؟ هل تريد القضاء على مقاومتنا؟"، وأضافت "سنستمرّ وسنقاوم بأرواحنا ودمنا حتّى نحرّر عفرين، ونطرد الاحتلال التركيّ ومرتزقته خارج عفرين وجميع المناطق المحتلّة".

وطالبت أمنية في ختام حديثها، المنظّمات الإنسانيّة بأداء دورها والوقوف في وجه هذه الانتهاكات بحقّ الأهالي.

(إ)

ANHA