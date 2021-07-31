مهجرو عفرين يتظاهرون رفضاً للحصار.. والقوات الروسية تعد بفتح الطريق أمام الحالات الإنسانية

وتجمع المئات من أهالي إقليم عفرين، بالإضافة للأطباء والممرضين وأعضاء الهلال الأحمر الكردي والعاملين في المجال الصحي في قرية الوحشية، للتظاهر ضد ممارسات الحكومة السورية من خلال حصارها الجائر على مقاطعة الشهباء ومنع دخول الأدوية ونقل المرضى إلى مشافي حلب.

وحمل المتظاهرون يافطات كتبت باللغتين العربية والروسية "كل يوم أطفال سوريون في دائرة الموت باستهدافهم بالنار أو بمنع الدواء عنهم عبر الحصار ـ السلام والدواء لأطفالنا ـ دعوا الطفولة تعيش بسلام"، وبعدها توجه المتظاهرون إلى القاعدة الروسية في قرية الوحشية وسط ترديد الشعارات التي تطالب بفك الحصار عن مقاطعة الشهباء.

ولدى وصول المتظاهرين إلى القاعدة الروسية توقفوا دقيقة صمت، وبعدها توجه وفد مؤلف من ثلاثة أشخاص من المجال الصحي وهم (هيفين حسين ـ محمد نور شباب الرئاسة المشترك لهيئة الصحة في إقليم عفرين، وإدارة مشفى آفرين الدكتور عثمان شيخ عيسى)، وسلموهم تقارير طبية لأربعة مواطنين فقدوا حياتهم بينهم ثلاثة أطفال، والنقاش مع الضباط الروس لمدة ساعة في القاعدة الروسية.

وأثناء تواجد الوفد في القاعدة الروسية أصدر بيان باسم هيئة الصحة، قرئ باللغتين العربية والكردية من قبل أعضاء الصحة، طلعت ولو وبانكين جركو.

وجاء في نص البيان: "بالأمس، في عفرين المحتلة وبأم العين رأى العفرينيون وكذلك العالم أجمع كيف نبشت جنازات الضحايا المدنيين والشهداء المدافعين الراقدين بسلام في أرض الأجداد ودون أن تراعى لهم في ذلك قيم أو حرمات.

أما بالنسبة لنازحي عفرين وفي حالة شبه الحصار المفروضة على جغرافيا التهجير الكائنة في مناطق الشهباء والتي تزداد يوماً بعد يوم منذ أكثر من ثلاث سنوات فإن أكف الموت والتضييق المذكورة لا زالت تلاحقهم وبوسائل شتى.

وكأن آلام احتلال موطنهم ومن ثم تهجيرهم بالقوة لم تكن كافية حتى تستكمل تلك الجراح أكثر فأكثر عبر التضييق والحصار ومساومتهم على أبسط حقوقهم كالصحة بما تعنيه من سهولة وصول إمدادات المستلزمات والمواد الطبية وكذلك إمكانية طلب المواطنين المرضى للعلاج خارج جغرافيا هذه المنطقة وصولاً لحرية دخول باقي الإمدادات والمستلزمات المعيشية كالمحروقات والغاز.

إزاء كل هذا تقفز وتثور براكين التساؤلات وبلا توقف، ألن تجعل إجراءات التضييق المذكورة مستقبل الحوار الوطني السوري ـ السوري في مهب الريح؟ كيف سيكون انعكاس تلك الإجراءات على مفاهيم ومقولات من قبيل (مد اليد للحوار) و(حضن الوطن) و(الانتماء الوطني) و (اللحمة الوطنية) أم أنها على العكس من ذلك ستفضي لترسيخ مفاهيم الحقد والكراهية وتعميق الإحساس بالتهميش؟.

من المؤكد أنه وبالنسبة لذوي الأطفال الذين فقدوا أرواحهم بسبب إيقاف سيارة الإسعاف عن العمل ومنع وصولهم للمراكز الطبية الأكثر تخصصاً بالوقت المناسب وعلى وجه السرعة، فإن جميع عبارات التفجع والرثاء الإنشائية لا تساوي شيئاً أمام براءة وقداسة تلك الأرواح الطاهرة التي لم تدنس بعد بظلمات الحرب.

ترى هل قضت الأقدار بأن يفقد العفرينيون وأطفالهم لحياتهم إما بقذائف الحقد التي تلاحقهم حتى في محنة تهجيرهم أو أن يعدموا الحيلة والوسيلة حتى في حقهم الطبيعي في الصحة والعلاج؟!!!.

وهل يحتاج منطق احتكام كل المكونات السورية للحوار لتقديم كل هذه القرابين المجانية لمحرقة هذه الحرب السورية المجنونة؟؟

أليس من العقل والمنطق والحق والعدل إتاحة كافة التسهيلات وأقصى سبل الإسناد لدعم المؤسسات الصحية الحالية الموجودة التي تقدم خدماتها الإنسانية لجميع المكونات الموجودة سواء كانوا نازحين أم مقيمين بالمجان؟

ولماذا لا يكون مثلاً لمشفى مثل مشفى آفرين وبما يقدمه من خدمات جليلة لمواطنيه سيارات متعددة للإسعاف تقوم بواجب النقل الفوري للمرضى المحتاجين للعلاج في أي مكان من وطنهم السوري؟

لا شك أن تجاوز تلك الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي تعيق وتعرقل النقل الفوري لمرضى الحالات الحرجة التي قد تكون فيها الدقائق حاسمة للحفاظ على حياتهم هو أمر له أهمية على كل الصعد وبالأخص الإنساني منها.

أمام إجراءات المنع والحصار المفروضة والتي لا تتماشى مع أي من المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تقضي ببذل أقصى ما يمكن للحفاظ على حياة المدنيين، ولذلك وعلى هذا الصعيد فإننا نستغرب صمت جميع الأطراف والمنظمات الإنسانية والدولية أو الحقوقية إزاء هذه الإجراءات ولهذا فإننا وباسم جميع سكان مناطق الشهباء أو مكوناتها ـ مقيمين أو نازحين وباسم جميع أفراد الكادر الطبي العامل في مؤسسات تقديم الخدمة الصحية ندعو جميع تلك الجهات الفاعلة المذكورة للخروج عن سلبيتها والمبادرة لإعلان مواقفها الرافضة لكل تلك الإجراءات الرامية للتضييق على حياة المدنيين والتي ستؤدي حتماً للأضرار أو المخاطر بصحتهم أو حياتهم وصولاً إلى حرية إدخال جميع الاحتياجات الطبية أو الدوائية وكذلك حرية تنقلات المرضى بغرض العلاج.

خالص العزاء وأصدقه لذوي الأطفال (جوانا حسين ـ آية حمو ـ محمد أمين كورحمدو ـ وكذلك المسن محمد حسن موسى) الذين فقدوا حياتهم بسبب التأخر في إسعافهم.

لا لإجراءات التضييق والحصار ومنع وصول الإمدادات لمناطق الشهباء".

وبعدها خرج الوفد من القاعدة الروسية بعد أن سلمها التقارير الطبية لأربعة مدنيين ثلاثة من بينهم أطفال فقدوا حياتهم جراء الحصار الخانق على مناطق الشهباء وعدم وصول سيارة الإسعاف الخاصة بالهلال الأحمر السوري، في الوقت المناسب وتأخرها ساعات عدة.

وتحدث أعضاء الوفد أمام المتظاهرين بأنه وبعد تسلميهم للتقارير الطبية، وعدت القوات الروسية بالسماح لسيارة الإسعاف الخاصة بمشفى آفرين بنقل المرضى إلى مشافي حلب اعتباراً من يوم غد الأحد ، إضافة لعقد اجتماع حول كيفية تمرير الأدوية إلى المنطقة.

(كروبل)

ANHA