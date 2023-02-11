مهجرو عفرين يتشاركون خيمهم مع 2500 أسرة وافدة من حلب

دعت الإدارة الذاتية لمقاطعة عفرين والشهباء، أهالي مدينة حلب والمناطق المتضررة؛ جراء الزلزال، للتوافد إلى مقاطعة الشهباء.

وخلال الأيام القليلة الفائتة، اتجهت 2500 أسرة من المناطق المتضررة في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود صوب مقاطعة الشهباء إلى المخيمات الخمسة (برخدان، سردم، عفرين، الشهباء، العودة) ليمد المهجّرون يد العون لهم وإيوائهم في خيمهم.

عن هذا الموضوع، قال الإداري بمنسقية المخيمات في مقاطعة الشهباء، خلوصي مستو: "بعد وقوع الزلزال، توجه أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب صوب مقاطعة الشهباء، وذلك بدعوة من الإدارة الذاتية التي أكدت استعدادها لاستقبال المتضررين وتوفير متطلباتهم على الرغم من الإمكانات الضعيفة".

وعن استقبال المهجرين في المخيمات للوافدين، قال مستو: "استقبل أهالي المخيمات الوافدين برحابة صدر، لتسكن مع كل أسرة في خيمتها أسرة أخرى وافدة، كما وزعت إدارة المخيمات والكومينات مادة الخبز والمواد الغذائية والماء والمتطلبات اللوجستية المتوفرة بين أيدينا من أغطية وبطانيات وإسفنجات وغيرها من المستلزمات على الأهالي".

وطالب مستو حكومة دمشق بفك الحصار عن مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، بقوله: "إن المستلزمات التي وُزعت على الأهالي قليلة؛ لعدم توفر الإمكانيات بسبب فرض حكومة دمشق حصاراً خانقاً على مقاطعة الشهباء، لذا نطالبها بفتح الطرقات لدخول المساعدات والمستلزمات بشكل فوري".

ودعا مستو في ختام حديثه، المنظمات المعنية؛ لمد يد العون للأهالي وتأمين احتياجاتهم في ظل البرد القارس الذي تشهده المنطقة.

والجدير بالذكر، أن مخيم سردم يأوي أكثر من 750 أسرة مهجّرة من عفرين، ومخيم برخدان 700 أسرة، ومخيم العودة في ناحية شيراوا يأوي 125 أسرة، ومخيم عفرين 108 أسرة، ومخيم الشهباء 148 أسرة.

(ك)

ANHA