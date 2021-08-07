مهجرو عفرين يستنكرون مجزرة الصفاوية ويستنكرون تخاذل المجتمع الدولي

واستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في قرية بير عيسى شرقي ناحية عين عيسى، يوم الأربعاء الفائت منزل المواطن" زيدان خلف العيسى" القاطن في قرية الصفاوية التابعة للناحية، مما أدى إلى فقدان الأب وثلاثة من أبنائه لحياتهم وجرح الأم وابنتها.

مهجرو عفرين في مقاطعة الشهباء استنكروا المجزرة ، وأدانوا الصمت الدولي حيال المجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي.

ازاد إيبش القاطن حالياً في مخيم برخدان قال" يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته الذين هجرونا من بيوتنا وأرضنا بارتكاب المجازر بحقنا دون صدور أي رد فعل من الجهات التي تدعي الإنسانية، فبعدما ارتكب العديد من المجازر بحق أهالي عفرين وراح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء وكبار السن، استهدف الاحتلال مرة أخرى منزلاً لمدني في ناحية عين عيسى أدى إلى استشهاده و3 من أولاده وإصابة زوجته وابنته".

وتابع ايبش حديثه متسائلاً "إلى متى سيرتكب الاحتلال التركي ومرتزقته الجرائم والمجازر بحقنا إلى متى سيدمر القرى ويشرد الأطفال ويقتل آباءهم وأمهاتهم والعالم الذي يدعي الإنسانية سيكون صامتاً مغمض العينين؟.."

من جهته استنكر المواطن علي خليل من أهالي عفرين الصمت الروسي الذي يدّعي أنه ضامن لوقف الهجمات التركية وحماية الأهالي" تغض نظرها عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي ، وتكرارها في عين عيسى أيضاً خدمة لمصالحها مع تركيا".

وأكد علي خليل في ختام حديثه على أنهم مستمرون بمقاومتهم بوجه مخططات الاحتلال التركي ومرتزقته، ودعا الجهات الحقوقية والإنسانية لأداء دورها الإنساني والأخلاقي تجاه أهالي شمال وشرق سوريا.

أما الشابة سيدرا حمو فاستنكرت المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق عائلة في ناحية عين عيسى، ودعت جميع مكونات شمال وشرق سوريا إلى التكاتف بوجه مخططات الاحتلال التركي ومرتزقته.

(سـ)

ANHA