مهجرو عفرين يستعدون للخروج في تظاهرة تنديداً بحصار حكومة دمشق

يتوافد الآن، الآلاف من أهالي إقليم عفرين إلى الطريق الواصل بين ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء ومدينة حلب للمشاركة في التظاهرة المنددة بالحصار المفروض على مقاطعة الشهباء وحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.

ومن المقرر أن تنطلق التظاهرة بعد قليل ، باتجاه حاجز الفرقة الرابعة التي تفرض حصاراً خانقاً على القاطنين في الشهباء تمنع على إثرها دخول المواد الأساسية إلى المقاطعة التي يوجد فيها خمس مخيمات وحيّا الأشرفية والشيخ مقصود.

ومع بداية شهر رمضان، صعّدت حكومة دمشق من سياستها المتمثلة بحصار خانق، منعت على إثره دخول أي مادة من مواد العيش الأساسية إلى المنطقة، مما أدى إلى فقدانها في الأسواق أو ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، حيث وصلت ربطة الخبز إلى 3 آلاف ليرة سورية وجرة الغاز إلى 150 ألف ليرة سورية.

والجدير بالذكر أن السياسة التي تمارسها حكومة دمشق ليست وليدة اليوم، فمع احتلال عفرين وتهجير أهالي عفرين قسراً إلى مقاطعة الشهباء، بدأت الحكومة بممارسات تلك السياسات جنباً إلى جنب مع هجمات جيش الاحتلال التركي على مقاطعة.

(ف)

ANHA