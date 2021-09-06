مهجرو عفرين يشجبون صمت المجتمع الدولي ويعتبرونه شراكة في الجرائم التركية

تستمر تركيا بنهجها الإجرامي بحق المدنيين الآمنين، خاصة أولئك الذين فروا من همجية جيشها ومرتزقته وقطنوا المخيمات والمناطق الآمنة سواء في الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا بعفرين أو في منبج وعين عيسى وتل تمر في شمال وشرق سورية.

في مخيمات جنوب كردستان منذ أيام قصفت المسيّرات التركية مخيم مخمور وقصف قرية بروارة بريف دهوك يوم الأول من أمس بالغازات السامة.

ولم يعد يخفى للعالم أجمع أن عنجهية حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلمه كباقي الأحزاب التي حكمت تركيا، بإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية البائدة؛ هذا الهاجس هو الذي يدفع جيش الاحتلال التركي لمحاولة تحقيق هذه الغاية بغض النظر عن الوسيلة.

المهجرة من عفرين أمينة عثمان التي تقطن بلدة بابنس بمقاطعة الشهباء أكدت خلال لقاء معها " إرادتنا حرة وستكون سداً منيعاً بوجه أي محاولة لكسرها".

من جانبه أوضح المهجر من عفرين فخري سليمان الذي يقيم في ناحية فافين بالشهباء" المقاومة التي يبديها الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة كانت ولا زالت شوكة في حلق الدولة التركية وسداً منيعاً بوجه تحقيق أحلامها، لذلك فهي تنتهج الإجرام وتستمر بارتكاب المجازر بحق المدنيين ".

كما اعتبرت المهجرة كفاح كوتو التي تقطن مخيم برخدان بالشهباء " المجتمع الدولي بصمته المُطبَق، شريك بجرائم تركيا ضد شعوب العالم بشكل عام وبحق الشعب الكردي على وجه الخصوص".

كما طالب أهالي عفرين المهجرين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه شعوب المنطقة وإيقاف تركيا عند حدها.

(مـ)

ANHA