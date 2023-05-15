مهجرو عفرين يحتفلون بيوم اللغة الكردية في مقاطعة الشهباء

بمناسبة يوم اللغة الكردية 15 أيار، نظمت هيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين والشهباء، اليوم حفلة في ساحة مخيم سردم التابع لقرية تل سوسن، حضرها المئات من الطلبة والمعلمين وممثلون عن الهيئات والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية، وعلقت في ساحة المخيم صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم، زلوخ بكر كلمة، باركت فيها يوم اللغة الكردية، واستذكرت جميع الشهداء الذين ناضلوا من أجل إحياء اللغة الكردية.

وأشارت إلى جرائم الاحتلال التركي من خلال استهدافه للمدارس وبث الخوف في نفوس الطلبة في القرى الواقعة على خطوط التماس، والحصار الجائر الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء، ومنعها مرور الكتب المدرسية والقرطاسية إلى الشهباء، في مسعى منها إلى طمس هوية الشعوب، والقضاء على اللغة الأم.

وبينت زلوخ أن الاحتلال التركي يعمل في عفرين على نشر فكر الطورانية التركية بين الأهالي في عفرين، وإجبارهم على التعلم باللغة التركية، ومنع اللغة الكردية ضمن المدارس.

وشددت زلوخ في نهاية حديثها على ضرورة السير على خطا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لإحياء اللغة، وإحياء التعلم باللغة الأم، والنضال في وجه القوى المستعمرة لكردستان والتي تحاول طمس الهوية الكردية.

وتخلل الاحتفالية تقديم عدة فرق فقرات غنائية وشعرية، بالإضافة إلى عرض مسرحي عن ضرورة التعلم باللغة الأم الكردية، لتنتهي بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(كروب/ف)

ANHA