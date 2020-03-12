مهجرو عفرين يعتبرون الاطمئنان على صحة أوجلان غير كاف

وطالب متظاهرون خلال مظاهرة نددت بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان برفع العزلة نهائياً عن القائد آبو.

مطالب المتظاهرين جاءت خلال لقاءات مع ANHA على هامش المظاهرة التي نظمت يوم أمس في قرية بابنس التابعة لناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وقال المواطن محمد مصطفى " نناشد منظمات حقوق الإنسان برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، لأنه قائد الإنسانية وأن الرسالة التي أرسلها لنا القائد ليست كافية بل نريد حريته".

أما المواطنة ليلى علي قالت "نحن نساء عفرين سنستمر في الفعاليات حتى كسر العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وسنظل نقاوم حتى تحرير القائد من سجن إمرالي".

وبدوره تحدث المواطن وليد مصطفى " نحن مُهجّرو مقاطعة عفرين تظاهرنا لكسر العزلة على القائد عبد الله أوجلان، لأن القائد هو روحنا وسنفعل المستحيل لأجله ونظل في الساحات منتفضين، ونقدم كل ما نملك من أجل القائد".

وقال المواطن حسن كردي " سعدنا برسالة القائد الأخيرة لنا، وها نحن متظاهرون هنا لتحطيم العزلة وتحريره".

(كروب/م)

ANHA