مهجرو عفرين وسكان الشهباء يشيعون جثمان الشهيد تكوشر عفرين

واستلم مهجرو عفرين وسكان الشهباء جثمان المقاتل في قوات تحرير عفرين تكوشر عفرين الاسم الحقيقي غيفارا نعسان من مشفى افرين الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء. ومن ثم انطلق الموكب صوب مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية احرص التابعة لمقاطعة الشهباء.

ومع وصول الموكب، للمزار، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة الإداري في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين والشهباء محمد ولو الذي توجه بالتعازي لذوي الشهيد تيكوشير ولعموم مهجري عفرين وسكان الشهباء.

وقال محمد ولو:" اليوم اثبت الشهيد تكوشر بأن الأوطان تتحرر بالمقاومة والدماء وان المقاومة التي يعيشها أهالي عفرين في المخيمات والبيوت الشبه المدمرة هي أساس تحرير عفرين والعودة اليها".

وأشار ولو الى هجمات احتلال التركي المستمرة على مقاطعة الشهباء ومناطق شمال وشرق سوريا، وقال" ان الاحتلال التركي ومرتزقته وعدد من الجهات التي يدعمونها يسعون الى ابادتنا وابعادنا عن مقاومتنا عبر قصفهم بشكل يومي ومستمر على مناطقنا وتسببهم بمجازر وتدمير المنازل وغيرها، الا انهم لن يصلوا الى مرادهم لأننا نتمسك بالمقاومة ولا شيء غيرها ".

اما عضوة مجلس مقاطعة عفرين والشهباء يلدز محمد فتحدثت عن تضحيات الشهداء ودورهم في قيادة المجتمع الى بر الحرية والأمان وكسر مخططات الاحتلال واعوانه.

وأكدت يلدز على ضرورة رفع وتيرة النضال ضد الاحتلال والتمسك بالمقاومة حتى تحرير عفرين والعودة اليها..

لتقرأ بعدها عضوة حركة تدريب المجتمع الديمقراطي فكرت معمو وثيقة الشهيد تكوشر عفرين وتسلمها لذويه وسط ترديد الشعارات التي تمجد تضحيات الشهداء.

ومن ثم وري جثمان الشهيد تكوشر عفرين الثرى.

(كروب/ك)

ANHA