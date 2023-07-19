مهجرو عفرين وسكان الشهباء يحيون ذكرى انطلاقة ثورة 19 تموز

احتفل الآلاف من مهجري عفرين وأهالي الشهباء، بذكرى انطلاق ثورة 19 تموز الـ 11، في ساحة الفعاليات بقرية معراتة التابعة لناحية الأحداث.

وزينت الساحة بصور الشهداء وأعلام الإدارة الذاتية وصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتة كتب عليها (ثورة 19 تموز ثورة حرية الشعوب ودمقرطة سوريا).

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس مقاطعة عفرين والشهباء من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم، زلوخ بكر، أشارت فيها إلى مكتسبات الثورة، والصعوبات التي واجهت الثورة خلال السنوات الماضية وبالتحديد مخططات الاحتلال التركي ومرتزقة داعش وجبهة النصر.

وأكدت زلوخ بكر، في ختام كلمتها على ضرورة رفع وتيرة النضال في وجه مخططات الاحتلال التركي ومرتزقته، وجعل العام المقبل عام تحرير كافة المناطق المحتلة وعلى رأسها مقاطعة عفرين المحتلة، وقيادة سوريا إلى الحرية والديمقراطية.

ومن جانبه قال عضو مجلس وجهاء عشائر مقاطعة عفرين والشهباء، محمد الخشان:" إن انطلاق ثورة 19 تموز جعلت كافة الشعوب المضطهدة من الكرد والتركمان وحتى العرب تنتفض في وجه الأنظمة الاستبدادية، وقادت مشروع الأمة الديمقراطية الهادف إلى جعل سوريا حرة ديمقراطية".

ودعا الخشان إلى التمسك بمفهوم حرب الشعب الثورية "لدحر أطماع الاحتلال وأعوانه من الدول والمرتزقة، ولتحرير عفرين والعودة إليها".

وتخلل الاحتفالية تقديم الفنانة فاطمة بلال بعض الأغاني الثورية والقومية باللغتين الكردية والعربية، وتقديم فرقة جياي كرمنج التابعة لحركة الثقافة والفن بعض الأغاني الثورية والفلكلورية.

لتختتم الحفلة بتقديم الفنان ريزان بكر بعض الأغاني الثورية تفاعل معها المحتفلون بعقد حلقات الدبكة.

(كروب/أ)

ANHA